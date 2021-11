Báo động xe chở thiết bị điện gió vi phạm khoảng cách, gây phóng điện cực kỳ nguy hiểm

Công ty Truyền tải điện 3 (PTC 3) cho biết, tình trạng xe chở thiết bị điện gió vi phạm khoảng cách gây sự cố lưới điện truyền tải đang ở mức báo động.

Theo đó, khu vực miền Trung-Tây Nguyên hiện nay có rất nhiều dự án điện gió đang xây dựng và phải vận chuyển thiết bị lên công trường, đặc biệt là cánh quạt gió có chiều dài, trọng tải lớn. Trong quá trình vận chuyển, đơn vị vận tải vì không tuân thủ khoảng cách an toàn đã gây ra một số sự cố lưới điện truyền tải.



Phương tiện vận chuyển thiết bị điện gió gây sự cố lưới điện truyền tải ngày 9/11. Ảnh: PTC 3

Cụ thể, ngày 13/7/2021, đơn vị vận chuyển cánh quạt gió trong quá trình vượt đèo An Khê (ranh giới từ Bình Định đi Gia Lai) đã để cánh quạt vi phạm khoảng cách, gây phóng điện khoảng cột 127-128 đường dây 220kV Nhà máy Thuỷ điện An Khê - Nhà máy sinh khối An Khê. Trước, trong quá trình vận chuyển, đơn vị vận tải không thông báo cho Truyền tải điện Bình Định để cử người hướng dẫn an toàn về điện.

Cũng là đường dây 220kV này, sự cố lần thứ hai xảy ra ngày 9/11/2021, tại khoảng cột 122-123. Đơn vị vận tải này cũng không thông báo cho Truyền tải điện Bình Định.

Cần lưu ý rằng, trong Giấy phép lưu hành tổ hợp xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ do Tổng cục đường bộ Việt Nam cấp có quy định công ty vận tải phải làm việc với đơn vị ngành điện chấp thuận phương án vận chuyển và phối hợp hướng dẫn an toàn về điện.

Đáng báo động là, số lần vận chuyển thiết bị qua đèo còn rất lớn với tần suất 4-5 chuyễn mỗi ngày. Chỉ cần 1 sai sót nhỏ cũng có thể gây ra sự cố vì cánh quạt này dài 77m, rộng 4,3m, cao 3,36m, nặng 18,2 tấn. Đơn vị vận tải phải vừa đảm bảo xe vận chuyển không bị lật, vừa đảm bảo khoảng cách an toàn lưới điện. Ngoài ra, thời tiết khu vực đang trong mùa mưa, sương mù nhiều, làm cho khả năng gây phóng điện dễ xảy ra hơn.