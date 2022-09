Bảo hiểm Agribank tri ân khách hàng bằng chương trình khuyến mãi siêu khủng

Để cảm ơn những khách hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc đã luôn đồng hành và ủng hộ trong suốt 15 năm qua, Bảo hiểm Agribank triển khai chương trình khuyến mại “15 năm gắn kết – Gửi trao triệu tri ân”.

Theo đó, từ 01/7/2022 đến hết ngày 31/10/2022, khách hàng khi tham gia bảo hiểm sẽ có cơ hội trúng thưởng xe ô tô Toyota Vios, xe máy Air Blade cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác có tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

Bảo hiểm Agribank được thành lập từ năm 2007 với sứ mệnh đồng hành cùng hệ thống Agribank trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nói chung và mang đến cho khách hàng những dịch vụ, giải pháp phòng ngừa rủi ro nói riêng, đặc biệt là khách hàng tại khu vực Nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đến nay, Bảo hiểm Agribank đã chi trả quyền lợi bảo hiểm về người và tài sản cho hơn 200.000 hồ sơ bồi thường với tổng giá trị lên đến 4.600 tỷ đồng. Trong đó, đa phần là khách hàng thuộc khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần giúp các hộ sản xuất, cá nhân vay vốn có nguồn trả nợ vay ngân hàng, không bị phát mại tài sản thế chấp hoặc nhảy nhóm nợ xấu.

Trong hơn 10 năm hoạt động đầu tiên, Bảo hiểm Agribank đã tập trung cải tiến nâng cao sản phẩm dịch vụ, hạ tầng công nghệ thông tin, chăm sóc sau bán hàng, hạn chế các chi phí không thực sự cần thiết… để tạo ra các sản phẩm nhiều quyền lợi nhất cho khách hàng với mức phí thấp nhất, phù hợp nhất để phục vụ bà con nông dân một cách tốt nhất. Bắt đầu từ năm 2020, Bảo hiểm Agribank triển khai chương trình khuyến mại đầu tiên. Ở góc độ doanh nghiệp, mọi chương trình khuyến mại đều có mục đích để kích cầu, lợi ích doanh thu từ các chương trình khuyến mãi là điều luôn được tính đến. Nhưng theo chia sẻ thẳng thắn của các lãnh đạo công ty Bảo hiểm Agribank, năm 2020, Bảo hiểm Agribank có kết quả kinh doanh tốt, mức tăng trưởng doanh số đạt gần 10%, lợi nhuận trước thuế đạt gần 21% trong bối cảnh rất nhiều doanh nghiệp khác trên thị trường gặp khó khăn trong kinh doanh. Mục tiêu chính của Bảo hiểm Agribank khi triển khai chương trình khuyến mại là để tỏ lòng tri ân tới khách hàng, những bà con nông dân trên khắp cả nước, những người bạn, những người đã đồng hành cùng Agribank và Bảo hiểm Agribank qua bao khó khăn.

Về phía khách hàng, các chương trình khuyến mại này sẽ làm gia tăng lợi ích cho người tham gia bảo hiểm. Chương trình khuyến mãi "Mua bảo hiểm – Nhận quà lớn cùng ABIC" triển khai từ ngày 1-9-2020 đến 31-12-2020, qua đó đã có 468.414 khách hàng tham gia bảo hiểm và nhận được mã dự thưởng của Bảo hiểm Agribank với cơ hội trúng thưởng lên tới 3 tỉ đồng. Năm 2021, Bảo hiểm Agribank đã triển khai 4 chương trình khuyến mại với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 3 tỉ đồng. Các chương trình khuyến mại này đã khuyến khích khách hàng tham gia các gói bảo hiểm, tiếp cận với những trải nghiệm mới mà Bảo hiểm Agribank luôn cải tiến. Từ đó, các thủ tục, quy trình mua bảo hiểm của bà con nông dân được đơn giản hóa, số hóa. Thông qua đó, khách hàng sẽ hiểu hơn về ý nghĩa, lợi ích của các sản phẩm bảo hiểm đối với chính khách hàng cũng như đối với xã hội và nền kinh tế.

Trên thực tế, ở khu vực Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân, bảo hiểm phi nhân thọ không chỉ bảo vệ cho đối tượng tham gia mua bảo hiểm, trong đó chủ yếu là bà con nông dân mà còn có vai trò quan trọng trong nhiều mặt của đời sống, đóng góp vào chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, hỗ trợ chính quyền địa phương, giảm bớt gánh nặng chi tiêu của Ngân sách, giảm bớt các khoản kinh phí cứu trợ nông dân chịu thiệt hại ở các vùng bị thiên tai, dịch bệnh.

Về phía Ngân hàng, trong thực tế, để có thể xuất vốn cho người nông dân vay, người nông dân phải có tài sản thế chấp, điều này khiến nhiều hộ dù có nhu cầu mở rộng sản xuất nhưng khó khăn để vay vốn. Bằng hợp đồng bảo hiểm, Ngân hàng có thể yên tâm cho nông dân vay tiền vì người nông dân đã có thêm một phương án trả nợ. Hợp đồng bảo hiểm cũng sẽ giúp nâng cao hệ số tín nhiệm của người vay khi rủi ro xảy ra, giúp họ có thể tiếp tục vay tiền tại Agribank, qua đó cũng bảo vệ được tệp khách hàng của Agribank. Do đó, với Ngân hàng, tín dụng nông nghiệp có cơ hội thuận lợi để phát triển. Mặt khác, hàng năm, rủi ro thiên tai, dịch bệnh trong khu vực Nông nghiệp – Nông thôn gây tổn thất lớn đến vốn tín dụng Nông nghiệp của Agribank, do vậy, Agribank đều phải trích lập dự phòng rủi ro từ chi phí hoạt động. Thực chất đây là phương thức tự bảo hiểm của Agribank, chưa phải là phân tán rủi ro hoặc chia sẻ rủi ro cho các định chế tài chính khác, đặc biệt chi phí rủi ro hoàn toàn do Agribank ứng trước, sau đó phân bổ vào chi phí vay vốn cho người vay. Thông qua Bảo hiểm Agribank, quá trình phân tán hay chia sẻ rủi ro đã được thực hiện, đảm bảo an toàn dòng vốn tín dụng của Ngân hàng.

Hiện nay, Bảo hiểm Agribank đang triển khai Chương trình khuyến mại "15 năm gắn kết - Gửi trao triệu tri ân", chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 31/10/2022. Khách hàng tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng, Bảo hiểm Vật chất xe ôtô, Bảo hiểm Toàn diện nhà tư nhân và Bảo hiểm tàu thuyền có cơ hội trúng thưởng các giải thưởng hiện vật là xe ô tô Toyota Vios, xe máy Honda AirBlade và nhiều phần quà có giá trị khác với tổng giá trị chương trình khuyến mại lên đến 2 tỷ đồng. Đây là chương trình khuyến mại đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập của Bảo hiểm Agribank, và đúng như cái tên của Chương trình, "Gửi trao triệu tri ân", đây thực sự sẽ là lời tri ân của Bảo hiểm Agribank dành cho khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành trong suốt 15 năm qua.