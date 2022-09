Bão số 4 Noru gây thiệt hại nặng nề: Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm chỉ đạo khẩn

Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã có công văn gửi các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, trong đó đề nghị các doanh nghiệp báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm do Cơn bão số 4 (bão Noru) tại các tỉnh miền Trung.

Công văn của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm cho biết, Cơn bão số 4 Noru đã đổ bộ và gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Do vậy, nhằm nhanh chóng khắc phục thiệt hai về người và tài sản do Bão số 4 Noru gây ra, Cục đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khẩn trương chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và tổ chức, các nhân tham gia bảo hiểm bị thiệt hai về người và tài sản do Bão số 4 gây ra để đánh giá mức độ thiệt hại, xác định phạm vi bồi thường bảo hiểm.



Đồng thời, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm cũng đã đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật.

Cũng tại văn bản này, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại, tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm báo cáo về Cục ngày 30/9/2022.

Nhà bị đổ sập hoàn toàn do bão số 4 Noru. Ảnh: TH Quốc Hội

Được biết, sáng ngày 29/9, Bảo hiểm Bảo Việt cũng đã thực hiện tạm ứng bồi thường ngay 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum chiều ngày 27/9 khi di chuyển trong Cơn bão số 4 Noru. Đồng thời, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng đã hỗ trợ thêm đối với gia đình 2 nạn nhân trên.

Theo thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông huyện Ngọc Hồi (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum) cho biết, trên địa bàn huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng chiều tối 27/9, xe ô tô khách BKS 47B - 028.96 lưu thông theo hướng Đắk Glei - Phước Sơn, khi đến Km1429+430 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) thì va chạm với xe máy BKS 82N1 - 063.99 do ông A Beo điều khiển, chở theo vợ là bà Y Phiên (cùng trú thôn Dên Prông, xã Đăk Pét, huyện Đắk Glei) đang di chuyển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến ông A Beo và bà Y Phiên tử vong tại chỗ.