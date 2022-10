Cơ quan Quản lý Sở hữu trí tuệ Úc (IP Australia) đã công bố vụ việc đăng ký nhãn hiệu gạo ST24, ST25 với nội dung: “Hết hiệu lực/Không bảo vệ - Lapsed/Not Protected”.

Bảo vệ thành công gạo ST24, ST25 không bị đăng ký nhãn hiệu tại Úc

Thương vụ Việt Nam tại Úc cho biết, Cơ quan Quản lý Sở hữu trí tuệ Úc (IP Australia) đã công bố vụ việc đăng ký nhãn hiệu gạo ST24, ST25 với nội dung: “Hết hiệu lực/Không bảo vệ - Lapsed/Not Protected”. Điều này có nghĩa là việc đăng ký thương hiệu gạo ST24, ST25 "Rice; Best Rice of The World" của Công ty T&L đã không thành công, không được đăng ký.

Nhắc lại vụ việc, năm 2021, ngay sau khi IP Australia công bố tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhãn hiệu "Gạo; Gạo ngon nhất thế giời - Rice; Best Rice of The World” ST24, ST25 của Công ty T&L Global Foods Supply PTY LTD (sau đây gọi tắt là T&L), Thương vụ Việt Nam tại Úc đã thông tin, trao đổi với các bên và gửi thư cùng các tài liệu chứng minh tới tới IP Australia để bày tỏ không đồng ý về việc đăng ký thương hiệu này; đối với gạo ST24 (số đăng ký 2173157), ST25 (số đăng ký: 2173156). Rất nhanh chóng, Thương vụ đã nhận được thư trả lời rất thiện chí của cơ quan chức năng phía bạn.

Poster chương trình xúc tiến “Việt Nam, vùng đất của gạo ngon nhất thế giới” do Thương vụ phối hợp với Siêu thị MCQ, Cty M – Import Export thực hiện đồng loạt tại 3 địa điểm ở thành phố Perth.

Năm 2021, khi tiến hành vụ việc, Thương vụ nhận định, dù theo luật Úc việc bị mất nhãn hiệu ST24, ST25 là không cao, nhưng vẫn phải tiến hành phòng tình huống bất ngờ trong việc vận dụng luật tại Úc khi bạn không có đủ thông tin (ST24, ST25 là tên giống lúa). Ngoài ra, các nhà nhập khẩu rất lo lắng, nên phải có động thái để nhà nhập khẩu yên tâm tiếp tục nhập và xây dựng thương hiệu. Bên cạnh đó, việc bảo vệ nhãn hiệu còn là dịp quảng bá với thị trường Chương trình xúc tiến "Việt Nam - Vùng đất của gạo ngon nhất thế giới" do Thương vụ triển khai để giúp đã giúp gạo Việt phủ sóng kể cả ở bang xa xôi là lãnh thổ Bắc Úc.



Vụ việc là quy trình khách quan của bạn theo quy định pháp luật của bạn, đồng thời là các nỗ lực chung từ nhiều phía gồm các cơ quan truyền thông, Bộ, ngành, doanh nghiệp và Thương vụ trong việc cung cấp thông tin cho IP Australia và các cơ quan khác của Úc.