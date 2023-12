Bất động sản Phát Đạt mua lại hơn 87 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Mới đây, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) đã mua lại hơn 87 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã PDR12204 (PDRH2224001).

Mã trái phiếu PDR12204 có mệnh giá 100 triệu đồng, phát hành ngày 25/3/2022 với kỳ hạn 2 năm, đáo hạn ngày 25/3/2024. Khối lượng phát hành theo mệnh giá là 300 tỷ đồng. Khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá là 124,9 tỷ đồng.



Ngày 11/12/2023, Bất động sản Phát Đạt đã thực hiện mua lại 87,4 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu PDR12204. Sau khi giao dịch thành công, mã trái phiếu PDR12204 còn 37,5 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành.

Thống kê Cbonds.hnx ngày 11/12, Bất động sản Phát Đạt hiện có 458,7 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành, bao gồm: 37,5 tỷ đồng trái phiếu của mã PDRH2224001 và 421,2 tỷ đồng trái phiếu của mã PDRH2123010. Trong đó, theo kế hoạch, mã trái phiếu PDRH2123010 sẽ đáo hạn vào ngày 23/12/2023.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt thành lập tháng 9/2004, trụ sở tại phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM. Năm 2022, doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 4.927 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2023, các quý riêng lẻ của Bất động sản Phát Đạt vẫn ghi nhận lợi nhuận nhưng liên tục giảm sâu nếu so với các quý trong năm 2022.

Trong đó Quý I/2023 lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 22 tỷ đồng, giảm 88,65% tương đương 261 tỷ đồng so với Quý I/2022; Quý II/2023 là 275 tỷ đồng, giảm 48,34% tương đương 206 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải trình về việc lợi nhuận quý III/2023 giảm so với cùng kỳ năm 2022, Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ cho biết, do tình hình khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản nên việc kinh doanh không thuận lợi và chiến lược tái cơ cấu. Vì vậy, riêng trong Quý III/2023, lợi nhuận sau thuế của Bất động sản Phát Đạt chỉ là 101 tỷ đồng, giảm 90% tương đương 753,5 tỷ đồng so với Quý III/2022.

Hết quý III/2023, tài sản ngắn hạn của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (BĐS Phát Đạt) là 16.504 tỷ đồng. Trong đó hàng tồn kho chiếm 12.157 tỷ đồng, Nợ phải trả 11.967 tỷ đồng, Nợ dài hạn 2.595 nghìn tỷ đồng, trong đó khoản vay dài hạn tăng 41 tỷ đồng.

Kết phiên ngày 11/12, cổ phiếu PDR giảm 3% còn 27.800 đồng/cổ phiếu.