Bất động sản Unity của Novaland "chìm" trong thua lỗ, nợ phải trả gần 4.000 tỷ đồng

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity (gọi tắt là Bất động sản Unity) đã công bố báo cáo tài chính năm 2023 với khoản lỗ sau thuế 173,5 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Bất động sản Unity ở mức 2.916,1 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2022 (3.089,6 tỷ đồng). Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 1,4 lần (năm 2022) xuống 1,37 lần (năm 2023), tương ứng tổng nợ phải trả tại thời điểm kết thúc năm 2023 của Bất động sản Unity là 3.995 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước.



Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,32 lần (năm 2022) lên 0,38 lần (năm 2023), tức khoản nợ trái phiếu của Bất động sản Unity là 1.108,1 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2022.

Kết thúc năm 2023, Bất động sản Unity báo lỗ sau thuế 173,5 tỷ đồng, trong khi đó, năm 2022, Bất động sản Unity cũng báo lỗ 124,3 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh sa sút đã đẩy tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) từ âm 4,02% xuống âm 5,95%.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Bất động sản Unity.

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 17/4, Bất động sản Unity 9.998 trái phiếu đang lưu hành của 2 mã UNICH2124001 (4.159 trái phiếu) và UNICH2124002 (5.839 trái phiếu). Cả hai lô trái phiếu này đều có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành của Bất động sản Unity là gần 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 12/2023, Bất động sản Unity đã thực hiện 2 giao dịch mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 200 triệu đồng. Trong đó, mua lại 100 triệu đồng trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu UNICH2124001 và 100 triệu đồng của trái phiếu UNICH2124002.

Trái phiếu UNICH2124001 được phát hành ngày 14/10/2021 với kỳ hạn 3 năm, tương ứng đáo hạn ngày 14/10/2024. Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 416 tỷ đồng. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.

Theo đó, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu UNICH2124001 là quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - Phước Bửu (Bà Rịa - Vũng Tàu); Quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu Resort Hoàn Vũ - Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu); Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 913903 và CR 9171000 và tài sản bảo đảm bổ sung là toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity tại Công ty TNHH Du lịch Bình An.

Theo công bố tại thời điểm phát hành, số tiền được Bất động sản Unity huy động từ lô trái phiếu UNICH2124001 sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, sau đó thực hiện mua vốn tại Công ty TNHH du lịch Bình An. Qua việc mua vốn, Bất động sản Unity sẽ trở thành chủ sở hữu dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - Phước Bửu tại xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do Công ty TNHH du lịch Bình An làm chủ đầu tư.

Ảnh chụp màn hình ngày 17/4 tại Cbonds.hnx.

Còn trái phiếu UNICH2124002 được phát hành vào ngày 4/11/2021, đáo hạn sau 3 năm, tức ngày 4/11/2024. Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 584 tỷ đồng. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.

Theo công bố tại thời điểm phát hành, tài sản bảo đảm của trái phiếu UNICH2124002 cũng tương tự như tài sản bảo đảm của UNICH2124001. Tuy nhiên, điểm khác biệt là tài sản bảo đảm bổ sung của trái phiếu UNICH2124002 là toàn bộ vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity tại Công ty TNHH BĐS Đà Lạt Lake.

Cũng tại báo cáo, Bất động sản Unity cho biết, số tiền huy động từ việc phát hành trái phiếu UNICH2124002 bên cạnh việc tăng quy mô vốn hoạt động sẽ được dùng để thực hiện mua vốn tại Công ty TNHH BĐS Đà Lạt Lake để thông qua đó sở hữu dự án Khu Resort Hoàn Vũ - Hồ Tràm tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do CTCP Hoàn Vũ làm chủ đầu tư.

Hiện, cả 2 lô trái phiếu này đều được lưu ký tại CTCP Chứng khoán Dầu khí và sẽ cùng đáo hạn trong năm 2024.

Bất động sản Unity được biết đến là công ty con của Novaland, được thành lập vào tháng 9/2016. Cập nhật thông tin công bố tại Cbonds.hnx ngày 17/4, Bất động sản Unity có vốn điều lệ 2.150 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Bùi Đạt Chương.