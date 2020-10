Tờ New York Times hôm 27/10 đưa tin Tổng thống Trump đã được xóa nợ tới 270 triệu USD khi ông gần như không còn khả năng thanh toán khoản nợ liên quan đến dự án tòa tháp Trump ở Chicago.

Cách ngày bầu cử Mỹ một tuần, tờ New York Times lại bóc ra bê bối mới về khối tài sản của Trump

Phân tích hồ sơ thuế của ông Trump, tờ New York Times chỉ ra rằng đế chế bất động sản của Trump đã gặp phải những vấn đề lớn về tài chính sau dự án Tháp Trump International Hotel & Tower ở Chicago. Thời điểm những năm 2010, nhiều ngân hàng và quỹ đầu cơ lớn đã phải gia hạn thêm thời gian cho Trump trả nợ, phần lớn các khoản nợ sau đó được xóa bỏ.

Cụ thể, tờ New York Times cho biết hai công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc sở hữu của Trump đã vay hơn 700 triệu USD để phát triển dự án tòa tháp Trump ở Chicago. Deutsche Bank là bên cho vay phần lớn số tiền, trị giá khoản vay khoảng 640 triệu USD. Nhưng sau thời gian trì hoãn tiến độ xây dựng, các khoản vay đã đến hạn phải trả vào thời điểm mà tòa nhà vẫn chưa hoàn thiện.

Deutsche Bank ban đầu đồng ý gia hạn thời gian thanh toán khoản vay cho Trump, nhưng sau đó lại từ chối yêu cầu gia hạn bổ sung. Trump khi đó đã đệ đơn kiện Deutsche Bank cùng Tập đoàn đầu tư Fortress - bên cung cấp khoản vay 130 triệu USD cho dự án - với cáo buộc tham gia vào “các hoạt động cho vay cắt cổ”. Deutsche Bank đã đáp trả bằng một đơn kiện ngược lại, yêu cầu Trump Organization trả các khoản vay.

Vào tháng 7/2010, ba bên Deutsche Bank, Fortress và Trump đã đạt được một thỏa thuận riêng tư bí mật. Nhưng theo tờ khai thuế của Trump và một tài liệu mà New York Times thu thập được, Trump đã được xóa khoản nợ lên tới 270 triệu USD từ dự án. New York Times chỉ ra rằng Trump đáng lẽ phải nộp một khoản thuế lớn cho số nợ được xóa, nhưng các tờ khai thuế cho thấy đương kim Tổng thống Mỹ đã gần như không nộp đồng thuế nào trong suốt một thập kỷ, một phần do những thiệt hại tài chính đáng kể mà các doanh nghiệp khác của Trump phải đối mặt. Ngay cả vào năm 2016-2017, khi Trump đắc cử Tổng thống và đã làm việc tại Nhà Trắng, mỗi năm ông cũng chỉ phải nộp số tiền thuế thu nhập liên bang 750 USD.

Giám đốc pháp lý của Trump Organization, ông Alan Garten sau đó lên tiếng khẳng định Trump Organization và cá nhân Trump đã nộp tất cả các khoản thuế cần thiết cho những khoản nợ được xóa. “Đây đều là những giao dịch mua bán ngoài tự nguyện giữa các bên từ nhiều năm về trước do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và sự sụp đổ của thị trường bất động sản”. Chính Trump cũng từng lên tiếng phủ nhận tin tức từ New York Times là “tin giả”, và rằng ông đã nộp hàng triệu USD tiền thuế trong những năm qua.

Tuy nhiên, tin tức về khoản nợ 270 triệu USD vẫn được xem là đòn giáng lớn vào hình ảnh trùm tài phiệt bất động sản mà ông Trump đã xây dựng trong suốt sự nghiệp chính trị của mình.

Trong khi bê bối thuế ập đến, Trump cũng phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích từ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, người đang đẩy mạnh chiến dịch vận động tranh cử cho ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden trong tuần cuối cùng của bầu cử Mỹ. “Hơn 225.000 người Mỹ đã chết trong đại dịch. Hàng trăm ngàn doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa. Chỉ tính riêng bang Florida, nửa triệu người đã mất việc” - ông Obama tuyên bố tại buổi vận động tranh cử cho Joe Biden diễn ra ở bang Florida. “Nếu ông ta (Trump) xử lý tốt đại dịch ngay từ đầu, số ca nhiễm mới Covid-19 đã không tăng lên mức kỷ lục trên toàn quốc như hiện nay”.