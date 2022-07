Bia Hải Dương: Báo lãi tăng tới 78% trong quý 2, đạt hơn 5,7 tỷ đồng

CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (Habeco HD) cho biết: Công ty đã hoàn thành xong kế hoạch lợi nhuận đã đề ra chi trong vòng 6 tháng đầu năm.

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HNX: HAD) vừa công bố báo cáo tài chính Quý II/2022 với mức lợi nhuận tăng đột biến so với quý I/2022

Bia Hải Dương báo lợi nhuận tăng hơn 16 lần so với nửa đầu năm 2021

Cụ thể, Quý II/2022, Bia Hải Dương ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 59 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 20 tỷ, tăng 50%; lợi nhuận thuần mang về gần 7 tỷ đồng, tăng 112% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 5,7 tỷ đồng; tăng trưởng 78%. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng mạnh lên 34% (cùng kỳ 28%). Ngoài ra các hoạt động khác có biến động nhưng không đáng kể.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Bia Hải Dương ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 70,4 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với nửa đầu năm 2021 và lợi nhuận sau thuế đạt gần 4,9 tỷ đồng, gấp 16,4 lần. Tương ứng, công ty đã đạt doanh thu gần 50% trong kế hoạch cả năm và công ty đã hoàn thành xong kế hoạch lợi nhuận đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên là 3,63 tỷ đồng

Báo cáo tài chính Quý II/2022 của Bia Hải Dương

Trước đó, Quý I/2022, Bia Hải Dương báo doanh thu thuần đạt 11,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 868 triệu đồng. Trong kỳ, chi phí phát sinh lớn nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp với gần 1,7 tỷ đồng; khác với Quý II/2022, chi phí phát sinh lớn nhất là chi phí bán hàng với hơn 8,4 tỷ đồng.

Như vậy, kết quả kinh doanh quý II/2022 đang trên đà tăng trưởng mạng, tăng cả so với quý trước lẫn cùng kỳ năm trước.

Tính tới ngày 30/06/2022, tổng tài sản của Bia Hải Dương tăng 37% so với đầu năm lên mức 123,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản: đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 63 tỷ đồng, hàng tồn kho đạt 27,1 tỷ đồng và tài sản cố định đạt 20,2 tỷ đồng và còn các khoản mục khác chiếm tỷ lệ phần trăm không đáng kể.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/07, Giá cổ phiếu HAD không thay đổi gì so so với phiên giao dịch liền kề, hiện vẫn đang ở mức 14.800 đồng/cổ phiếu