[Biz Insider] "Hé lộ" kết quả kinh doanh của Bệnh viện An Sinh (TP. HCM)

Bệnh viện An Sinh được sáng lập bởi các chuyên gia đầu ngành



Được thành lập vào tháng 11/2002 với cổ đông sáng lập là lãnh đạo cấp cao tại các Công ty Dược hàng đầu trên thị trường TP. Hồ Chí Minh, sau gần 20 năm phát triển, 15 năm vào hoạt động, Bệnh Viện An Sinh được đánh giá là một trong những bệnh viện đa khoa hàng đầu theo tiêu chuẩn quốc tế, là nơi cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.



Bệnh viện An Sinh (TP. HCM)

Với diện tích sử dụng gần 10.000m2, cấu trúc phòng ốc đảm bảo theo tiêu chuẩn, trang thiết bị hiện đại và phương pháp phục vụ hợp lý. Bệnh viện An Sinh có 150 giường bệnh, được xây dựng trong khuôn viên nhiều cây xanh thoáng mát.



Tại thời điểm tháng 10/2019, dữ liệu Etiem có được cho thấy, Bệnh viện An Sinh có vốn điều lệ 134,4 tỷ đồng, trong đó Mekophar nắm giữ 18,34% vốn; bà Huỳnh Thị Lan (Phó chủ tịch Mekophar) nắm giữ 17,71%; bà Đặng Thị Kim Lan (TV HĐQT và Phó Tổng giám đốc Mekophar) nắm 14,05%.

Tại thời điểm thành lập, Mekophar đang ký đầu tư vào Bệnh viện An Sinh là 14,9 tỷ đồng, tương đương 22% vốn điều lệ. Ở thời điểm cuối năm 2020, Mekophar đầu tư 18,5 tỷ đồng vào Bệnh viện An Sinh, tương đương 18,34% vốn điều lệ. Trong quá khứ, Bệnh viện An Sinh từng có mức vốn điều lệ 220 tỷ đồng, sau đó giảm xuống 112 tỷ đồng, và tăng lên 134,4 tỷ đồng vào tháng 10/20219.



Và hơn hết, Bệnh viện An Sinh đã và đang là con gà đẻ trứng vàng của các cổ đông trong nhiều năm qua.



Bệnh viện An Sinh - Con gà đẻ trứng vàng

Trả lời cổ đông của Mekophar tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 mới đây, lãnh đạo Mekophar cũng chia sẻ thêm rằng, hiện nay, đối với Bệnh viện An Sinh ngoài tiền thuê đất, MKP còn góp vốn và hằng năm được chia cổ tức, tiền cổ tức được chia, công ty đưa vào thu nhập chính.



Mekorphar trong các tài liệu gửi đến cổ đông cho biết, Bệnh viện An Sinh trong nhiều năm liên tiếp luôn duy trì mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn khá tốt. Ước tính với giá trị vốn góp (theo giá sổ sách) 18,5 tỷ đồng vào Bệnh viện An Sinh, Mekophar đã hoàn vốn từ nhiều năm trước.



Dữ liệu Etime có được từ bóc tách báo cáo tài chính của Mekophar liên quan đến thu nhập nhận được từ Bệnh viện An Sinh bắt đầu tư năm 2015 (trước đó, Mekophar gộp các khoản nên không có số liệu riêng của Bệnh viện An Sinh).



Báo cáo tài chính của Mekophar cho thấy, năm 2015 và 2016 cổ tức, lợi nhuận được chia của MKP từ Bện viện An Sinh là 4 tỷ đồng.

Đồng thời, Mekophar còn ghi nhận khoản thu liên quan khác từ An Sinh năm 2015 hơn 3 tỷ đồng, năm 2016 hơn 5,4 tỷ đồng. Giải trình từ MKP cho thấy, khoản thu này đến chủ yếu từ việc cho thuê mặt bằng của bệnh viện An Sinh.

Năm 2017, 2018, Khoản góp vốn đầu tư vào An Sinh đã mang về cho Mekophar lần lượt 9,5 tỷ đồng và 5,5 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu từ thuê mặt bằng là 9,2 tỷ đồng và 9,4 tỷ đồng.

Bước qua giai đoạn 2019, lợi nhuận được chia của MKP từ Bện viện An Sinh lên đến 11,1 tỷ đồng, doanh thu khác vẫn đi ngang ở ngưỡng 9,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến năm 2020, Mekophar chỉ nhận về 5,2 tỷ đồng từ cổ tức được chia của bệnh viện, thấp hơn một nửa so với doanh thu của năm 2019. Điều này cho thấy, Covid 19 đã có tác động đến Bệnh viện An Sinh trong năm 2020. Tuy nhiên, mức độ tác động không lớn.