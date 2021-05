Hội đồng quản trị CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (UPCoM: PTG) đã thông qua việc chia cổ tức đợt 1 năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% tiền mặt (2.000 đồng/cp). Thời gian thanh toán vào ngày 4/6/2021.

Như vậy, với hơn 4,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên sàn Upcom, PTG sẽ chi khoảng 9,73 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trong những năm qua, Phan Thiết thường chia cổ tức với tỷ lệ tiền mặt khá cao. Năm 2020, công ty này cũng từng chia cổ tức tiền mặt 20% vào tháng 11/2020. Hoạt động chia cổ tức này khiến thị giá PTG bị điều chỉnh từ 2.100 đồng/cp về mức 100 đồng/cp như hiện tại. Cổ phiếu PTG hầu như không có bên bán, trong khi lượng đặt mua hàng triệu đơn vị.

Như vậy với thị giá chỉ 100 đồng/cp và thường chia cổ tức cao, thậm chí lên đến 100% (chia cổ tức năm 2019 thực hiện vào tháng 4/2020), HNX nhiều lần áp dụng cơ chế đặc biệt không thực hiện điều chỉnh giá tham chiếu cho cổ phiếu này, khi giá trị cổ tức lớn hơn thị giá.

Chia cổ tức bằng tiền lên đến 100%, vì đâu cổ phiếu May Xuất khẩu Phan Thiết có giá 100 đồng

Về kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2020 của May Xuất khẩu Phan Thiết đạt 87% kế hoạch và giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 397 tỷ đồng. Tuy nhiên do chi phí giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm đáng kể nên lợi nhuận sau thuế thu về đã tăng gấp hơn 200% so với năm 2019.

Sang đến năm 2021, PTG đặt mục tiêu doanh thu hơn 434 tỷ đồng, tăng trưởng 9,4% so với năm 2020. PTG kỳ vọng lãi sau thuế đạt 37,35 tỷ đồng tương đương mức giảm so với cùng kỳ năm trước là 13,4%.

Được biết, May Xuất khẩu Phan Thiết tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, được cổ phần hoá vào 2/9/2002. Vốn điều lệ của doanh nghiệp hơn 48,6 tỷ đồng với lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất quần áo may sẵn, may gia công, dịch vụ thương mại, xây dựng và đầu tư.

Ngoài ra công ty có hai công ty con là Công ty TNHH may Phú Long hoạt động từ năm 2008 và Công ty TNHH may Phú Long 2 tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Tính đến cuối năm 2020, cơ cấu cổ đông của May Phan Thiết là các cá nhân trong một gia đình gồm ông Huỳnh Văn Nghi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng hai con là Huỳnh Thanh Vũ, con gái là Huỳnh Mỹ Linh, Phó Tổng Giám đốc và vợ là Dương Thị Thu Hồng nắm tổng gần 41% vốn điều lệ.