Bộ GTVT đề nghị đảm bảo an ninh gói thầu A1-1 dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

Bộ GTVT đề nghị đảm bảo an ninh gói thầu A1-1 dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

Bộ GTVT vừa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Long An hỗ trợ đảm bảo an toàn, an ninh trong quá trình thi công gói thầu A1-1 thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đang gặp tình trạng cản trở thi công.