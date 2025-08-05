Nhịp sống miền Trung

Bổ nhiệm, điều động loạt cán bộ các sở, ngành ở Khánh Hòa

Công Tâm
05/08/2025 10:05 GMT +7
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm, điều động về công tác cán bộ của các sở, ngành và cơ quan chuyên môn.

Ngày 5/8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm, điều động về công tác cán bộ các sở, ngành và cơ quan chuyên môn.

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định điều động ông Đào Xuân Kỳ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bổ nhiệm ông Trần Văn Tiếp - Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình.

Bổ nhiệm, điều động loạt cán bộ các sở, ngành ở tỉnh Khánh Hòa

Bổ nhiệm ông Trần Văn Khang - Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình; bổ nhiệm ông Luyện Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa (trước sắp xếp) giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Trần Minh Chiến - Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa; Lê Hồng Phương - Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa. Ông Phan Châu Vinh - Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa; điều động bà Võ Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

