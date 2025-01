Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị VATM khắc phục những tồn tại trong đầu tư xây dựng

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh và yêu cầu VATM phải tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt hơn nữa để cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tốt nhất.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) diễn ra chiều ngày 8/1, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh nhấn manh, rong hoạt động hàng không, phải luôn đặt an toàn lên hàng đầu.

Theo đó, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh và yêu cầu VATM phải tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt hơn nữa để cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tốt nhất, điều hành an toàn cao nhất cho tất cả các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm.

Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay. Kiểm tra giám sát an ninh an toàn tại các cơ sở dịch vụ, bảo đảm an toàn hoạt động bay.

VATM tăng cường đảm bảo an toàn bay.

Tư lệnh Ngành GTVT yêu cầu VATM khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác đầu tư xây dựng. Đặc biệt, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm như Dự án thành phần 2 Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Dự án Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh.

Trong năm 2025, đề nghị VATM giải quyết dứt điểm các công trình chậm tiến độ. Cần nghiêm khắc xử lý các cán bộ, ban quản lý dự án để chậm tiến độ các dự án. Cùng đó, VATM rút kinh nghiệm trong công tác đấu thầu trang thiết bị quản lý bay.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo VATM cũng được yêu cầu quyết liệt thực hiện Nghị quyết 18/TW, nghiên cứu, sắp xếp nhân sự, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng nhân lực. Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí theo các quy định của Nhà nước.

Báo về hoạt động của VATM, ông Nguyễn Công Long, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, năm 2024, VATM đối mặt và vượt qua nhiều thách thức mới trong công tác quản lý không lưu, cũng có nhiều bước tiến quan trọng để cải thiện quy trình và ứng dụng công nghệ hiện đại.

"Các cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay của VATM đã tổ chức đảm bảo hiệp đồng, chỉ huy, điều hành bay an toàn tuyệt đối cho 100% các chuyến bay trong vùng trách nhiệm được giao", ông Long cho biết.

Theo ông Long, để tối ưu hóa năng lực vùng trời, tăng khả năng tiếp thu tàu bay, giảm tải khối lượng công việc cho kiểm soát viên không lưu (KSVKL), đảm bảo hoạt động bay được an toàn, điều hòa, hiệu quả, VATM đã điều chỉnh ranh giới trách nhiệm phân khu 3, 4 và thiết lập phân khu 7 tại ACC Hồ Chí Minh.

VATM cũng đã hoàn thành chuyển đổi khai thác chính thức đưa Đài KSKL Điện Biên và Đài KSKL Buôn Ma Thuột vào khai thác. Việc chuyển đổi khai thác áp dụng phương thức giám sát không lưu tại Đài KSKL Điện Biên đã góp phần nâng cao năng lực điều hành bay của toàn vùng thông báo bay Hà Nội.

Cùng đó, VATM còn hoàn thành nghiên cứu, xây dựng, trình Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quy trình điều tiết luồng không lưu trong điều kiện thời tiết bất lợi và Phương thức khai thác ATFM đa điểm nút mức 3 tại Việt Nam.

"Kết quả đã giảm một nửa số lượng tàu bay phải bay chờ tại các sân bay có hoạt động bay đông và trong điều kiện thời tiết bất lợi so với cùng kỳ năm 2023", ông Long thông tin.

Kết quả năm 2024, tổng doanh thu của VATM ước đạt 4.237 tỷ đồng, bằng 115,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.431 tỷ đồng, bằng 130,3% so với cùng kỳ năm 2023. Nộp Ngân sách nhà nước ước đạt 2.819 tỷ đồng.

Năm 2025, VATM đặt mục tiêu tổng sản lượng điều hành bay đạt 940.128 lần chuyến, tăng 8,72% so với ước thực hiện năm 2024. Tổng doanh thu tăng 5,7%, đạt 4.478 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 1,7%, đạt 1.136 tỷ đồng.