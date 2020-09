Bộ Xây dựng đề xuất làm rõ hợp đồng mua bán căn hộ condotel

Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đề xuất bổ sung làm rõ các nội dung của hợp đồng mua bán đối với căn hộ nghỉ dưỡng, condotel.

Làm rõ hợp đồng mua bán căn hộ condotel

UBND tỉnh Bình Định mới đây đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng đề xuất quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ đối với người mua căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn (Condotel) và hướng dẫn cụ thể việc cấp "sổ đỏ" trong trường hợp này.

Bộ Xây dựng cho biết, đang nghiên cứu đề xuất bổ sung làm rõ các nội dung của hợp đồng mua bán đối với căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn (Condotel) và quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch này.

Theo đó, liên quan đến việc đề xuất quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ đối với người mua căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn (Condotel), Bộ Xây dựng cho biết, quyền và nghĩa vụ của người mua bất động sản là nhà, công trình xây dựng nói chung và bất động sản không phải là nhà ở, căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn nói riêng được thực hiện theo các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về dân sự, pháp luật về đất đai…

Cụ thể, tại Điều 23 và Điều 24 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đã có quy định về các quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng; Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch dân sự, Luật Đất đai đã có các quy định về quyền và nghĩa vụ của các chủ sử dụng đất...

Tuy nhiên, xuất phát từ thực tế phát sinh trong quản lý đầu tư xây dựng, kinh doanh cũng như các giao dịch về bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 276 ngày 20/01/2020 hướng dẫn UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương để tăng cường quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh loại hình bất động sản này.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cho hay đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó sẽ bổ sung làm rõ các nội dung của hợp đồng mua bán các bất động sản này và quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch này.

Bộ Xây dựng không liên quan cấp "sổ đỏ" condotel

Đối với việc đề xuất hướng dẫn cụ thể việc cấp "sổ đỏ" đối với căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn, Bộ xây dựng cho rằng, theo quy định việc này thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT).

Bộ Xây dựng khẳng định việc hướng dẫn cấp "sổ đỏ" đối với căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn thuộc trách nhiệm của Bộ TN&MT.

Theo đó, ngày 14/2/2020, Bộ TN&MT đã có văn bản số 703 gửi các Sở TN&MT của các địa phương hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở, trong đó đã có hướng dẫn về chế độ sử dụng đất, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch.

“Do vậy, trường hợp còn có thắc mắc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các bất động sản này, đề nghị UBND tỉnh Bình Định có văn bản gửi Bộ TN&MT để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền”, Bộ Xây dựng khẳng định.

Được biết, UBND tỉnh Bình Định mới đây yêu cầu Sở Xây dựng tạm dừng cấp phép xây dựng đối với các dự án căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú.

Lý giải về vấn đề tạm dựng cấp phép, lãnh đạo Sở Xây dựng Bình Định cho biết, vì hiện giờ chưa đủ căn cứ pháp lý trong việc cấp "sổ đỏ" và cũng theo kiến nghị của Bộ Công an.

Trước đó, Bộ Công an đã có báo cáo Thủ tướng về các bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến căn hộ du lịch, biệt thự du lịch và văn phòng kết hợp lưu trú. Theo Bộ Công an, một số địa phương như Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu đang rà soát, đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản căn hộ du lịch cho người mua, dần hợp thức các căn hộ du lịch thành nhà ở, gây áp lực cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh xã hội.

Bộ Công an kiến nghị Chính phủ chỉ đạo: Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung luật kinh doanh, mua bán, cho thuê căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú; Bộ VH-TT&DL hoàn thiện quy định về quản lý, vận hành các dự án; Bộ TN&MT nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về phân loại đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của các loại hình bất động sản mới để các địa phương có cơ sở thực hiện.

Bộ Công an đề xuất Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc triển khai các dự án căn hộ du lịch, biệt thự du lịch tại một số địa phương phát triển nhiều loại hình bất động sản trên, phát hiện sai phạm đề xuất xử lý.

Đề xuất UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường tăng cường quản lý nhà nước đối với các dự án bất động sản trên từ khâu quy hoạch dự án, cấp phép sử dụng đất, cấp phép xây dựng đến việc quản lý kinh doanh vận hành, quản lý cư trú… Trước mắt không phát triển các dự án bất động sản căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, không hợp thức cho các loại hình căn hộ này thành nhà ở.