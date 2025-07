Dự án kêu gọi đầu tư 30/06 - 06/07: Lộ diện loạt dự án khủng Hải Phòng và Khánh Hoà kêu gọi đầu tư

Khánh Hòa mời thầu 4 dự án đầu tư lớn

Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã mời thầu 2 dự án đầu tư khu đô thị Tu Bông và khu đô thị Đầm Môn. Theo đó, 2 dự án có tổng diện tích hơn 4.000ha, tổng mức đầu tư ước tính hơn 65.300 tỷ đồng. Đây là 2 dự án được đánh giá sẽ mở ra dư địa phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm ven biển Nam Trung Bộ.

Dự án đầu tư khu đô thị mới Tu Bông có quy mô sử dụng đất hơn 2.579ha, trong đó diện tích lấn biển khoảng 621,8ha và quỹ đất nhà ở xã hội khoảng 7,18ha, quy mô dân số dự kiến lên tới 74.700 người.

Dự án phân bổ khoảng 1.002 nhà ở liên kế, 609 căn biệt thự, 3.812 căn hộ chung cư và 1.130 căn hộ nhà ở xã hội, cùng các hạng mục dịch vụ, du lịch, cơ sở lưu trú và công trình công cộng.

Tổng vốn đầu tư (chưa bao gồm chi phí bồi thường, tái định cư) dự kiến hơn 40.189 tỷ đồng. Trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư ước tính 2.812 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án tương tự Đầm Môn, kéo dài 50 năm với tiến độ triển khai từ quý II/2025 đến quý IV/2034.

Dự án khu đô thị mới Đầm Môn có diện tích sử dụng đất hơn 1.440ha, trong đó riêng phần diện tích hình thành từ lấn biển khoảng 82ha. Dự án còn bố trí gần 4ha quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng quy mô dân số dự kiến khoảng 28.500 người.

Về cơ cấu sản phẩm, dự án sẽ phát triển 791 căn liên kế, 592 căn biệt thự, 858 căn hộ chung cư và 352 căn hộ nhà ở xã hội, cùng hệ thống công trình công cộng, du lịch nghỉ dưỡng và lưu trú du lịch.

Tổng vốn đầu tư cho khu đô thị mới Đầm Môn (chưa bao gồm chi phí bồi thường, tái định cư) hơn 25.119 tỷ đồng, riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư ước tính 526 tỷ đồng. Dự án sẽ có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, dự kiến triển khai từ quý II/2025 và hoàn thành trong quý IV/2034.

Cả hai dự án đều nằm trên địa bàn huyện Vạn Ninh thuộc khu kinh tế Vân Phong - vùng động lực đang thu hút nhiều dòng vốn đầu tư lớn trong lĩnh vực đô thị, cảng biển và công nghiệp logistics.



Ngoài ra, Sở Tài Chính Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa) đã mời đầu tư dự án khu dân cư nông thôn mới Khánh Hội, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải (cũ) với diện tích hơn 8,5ha. Tổng vốn hơn 654 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án 5 năm.

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cũng gọi thầu dự án khu đô thị hỗn hợp Cam Lâm tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (cũ), diện tích 102,5ha, dân số khoảng 10.866 người. Tổng vốn đầu tư hơn 9.071 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án 6 năm.

Hải Phòng sau sáp nhập giới thiệu 15 dự án đầu tư

UBND TP. Hải Phòng mời thầu dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại phường An Dương, diện tích 7,65ha, vốn đầu tư gần 1.045 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng khoảng 7 tòa nhà chung cư cao 5 tầng và nhà ở thương mại theo phương án xây thô hoàn thiện mặt ngoài cao 5 tầng. Tiến độ thực hiện 5 năm kể từ ngày giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

Tiếp đó, UBND TP đã gọi thầu dự án xây dựng khu đô thị tại phường An Đồng, phường Đồng Thái và phường Lê Lợi, quận An Dương (nay là phường An Hải mới), diện tích gần 45,8ha, tổng vốn đầu tư gần 5.591 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án 6 năm, kể từ ngày nhà đầu tư có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Tại phường Dương Kinh, UBND TP. Hải Phòng mời quan tâm dự án đầu tư xây dựng khu đô thị sinh thái Đông Nam Hải Phòng trên địa bàn phường Tân Thành, quận Dương Kinh (cũ), với diện tích 97,49ha. Tổng vốn đầu tư gần 9.050 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện 6 năm kể từ ngày giao đất, cho thuê đất để thực hiện.

UBND TP Hải Phòng giới thiệu dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại phường Hưng Đạo, diện tích 59,3ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.282 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện trong vòng 5 năm.

TP. Hải Phòng sau sáp nhập giới thiệu hàng loạt dự án đầu tư mới. Ảnh: Hạnh Phúc

UBND TP. Hải Phòng mời thầu dự án mở rộng Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ tại phường An Hải và Lê Lợi, quận An Dương (nay là phường An Dương) diện tích gần 90,8ha, tổng vốn đầu tư gần 9.385 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện 8 năm.

UBND TP. Hải Phòng giới thiệu dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị tại phường Lê Lợi và phường An Hải, quận An Dương (nay là phường An Dương), diện tích gần 20,3ha, tổng vốn đầu tư gần 2.781 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện 5 năm.

UBND TP. Hải Phòng cũng gọi đầu tư dự án đầu tư khu đô thị mới Hồng Thái - An Hải tại phường An Hải và An Dương, với diện tích hơn 66ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.966 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện 9 năm.

Tiếp đó, thành phố mời thầu dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Thủy Đường - Thủy Sơn tại phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên (nay là phường Thủy Nguyên) diện tích gần 76,8ha, tổng vốn đầu tư gần 965 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện 8 năm.

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại phường Hồng Thái, quận An Dương (nay là phường An Hải) được mời thầu với diện tích gần 21,5ha, tổng vốn đầu tư gần 2.103 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện 5 năm.

UBND TP. Hải Phòng giới thiệu dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Đông Sơn - Hòa Bình tại phường Trần Hưng Đạo và phường Hòa Bình, thành phố Thủy Nguyên (nay là phường Lưu Kiếm và Hòa Bình) diện tích gần 26,7ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.687 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện 5 năm.

Bên cạnh đó, tỉnh Hải Dương cũ (nay là TP. Hải Phòng) đã kêu gọi 5 dự án đầu tư. Cụ thể, 3 dự án khu dân cư, 1 khu đô thị và 1 dự án nhà ở xã hội. Tổng vốn cả 5 dự án là hơn 4.500 tỷ đồng.



Ngoài ra, còn có hàng chục dự án đầu tư tới từ 12 tỉnh, thành mới sau sáp nhập là: Ninh Bình (10 dự án); Gia Lai (7 dự án); Quảng Bình (6 dự án); Phú Thọ (4 dự án); Bắc Ninh (3 dự án); Hưng Yên (3 dự án); Quảng Trị (3 dự án); Sơn La (2 dự án); TP.HCM, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đắk Lắk (mỗi địa phương có 1 dự án).