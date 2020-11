Bưởi Việt Nam có cơ hội "soán ngôi" bưởi Trung Quốc tại Nga

Bưởi Việt Nam xuất khẩu sang Nga tăng gần 7 lần khi nước này bị hụt nguồn cung bưởi lớn nhất là Trung Quốc

Ngày 7/11, trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty Sao Nam (TP HCM) - chuyên cung cấp giải pháp bảo quản và vận chuyển rau quả tươi - cho biết năm nay, các đơn hàng xuất khẩu sang Nga tăng mạnh với nhiều mặt hàng như: thanh long, xoài, nhãn, bưởi,…

"Trước đây, khách Nga thường mua rau quả Việt Nam thông qua thương nhân Trung Quốc nhưng do dịch Covid-19, vận chuyển bằng đường bộ khó khăn nên họ phải tìm nguồn cung thay thế, trong đó có Việt Nam. Nhờ Việt Nam gần đây có công nghệ bảo quản trái cây tươi dài ngày nên có thể xuất khẩu trực tiếp sang Nga bằng đường tàu biển với giá rẻ hơn, tăng lợi thế cạnh tranh. Nhu cầu nhập khẩu của Nga rất lớn, đa dạng chủng loại nên rau quả nhiệt đới Việt Nam có nhiều cơ hội gia tăng xuất khẩu sang nước này" – đại diện Công ty Sao Nam giải thích.



Bưởi là một trong những mặt hàng có lợi thế của Việt Nam

Theo Thương vụ Việt Nam tại Nga, 8 tháng đầu năm 2020, tổng lượng rau quả xuất sang Nga đạt 36,4 triệu USD, tăng đến 82,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, mặt hàng bưởi tươi gia tăng số lượng xuất khẩu một cách đột biến. Cụ thể, thống kê từ Cơ quan Hải quan Nga cho thấy trong 8 tháng đầu năm 2020, Nga nhập khẩu bưởi Việt Nam đạt 19 tấn, trị giá 71.000 USD, tăng 683,2% về lượng và tăng 355,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đồng thời lọt vào tốp 10 thị trường cung cấp bưởi nhiều nhất cho Nga.

Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương nhận định cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu bưởi Việt Nam sang thị trường Nga là rất lớn, do nhu cầu tiêu thụ trái cây nhiệt đới tại nước này ngày càng tăng. Nga là xứ lạnh, điều kiện khí hậu không thuận lợi nên dù diện tích lớn nhưng có ít đất canh tác.

"Trước đây, Trung Quốc là thị trường cung cấp bưởi lớn nhất cho Nga với khoảng 5.000 container hằng năm. Nhưng năm 2020, vì một số lý do, doanh nghiệp Nga đã chuyển sang nhập khẩu bưởi từ các nguồn cung khác như Thái Lan, Myanmar, Malaysia và Việt Nam. Do đó, nhập khẩu bưởi tươi của Nga từ Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2020 giảm 63,4% về lượng và giảm 62% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019" – Cục Xuất Nhập khẩu thông tin.