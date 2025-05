Hoàn thành 11 dự án nhà ở xã hội trong quý I/2025

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình thị trường bất động sản quý I/2025. Theo đó, cả nước có 11 dự án đã hoàn thành 4.155 căn hộ nhà ở xã hội và 8 dự án đã được cấp phép, khởi công xây dựng 12.650 căn.

Cũng trong quý vừa qua, cả nước đã hoàn thành và cấp phép xây dựng 19 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp với tổng quy mô 16.805 căn hộ.

Trước đó, trong quyết định số 444/QĐ-TTg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cả nước đã hoàn thành 11 dự án nhà ở xã hội với 4.155 căn hộ. Ảnh: Thái Nguyễn

Năm 2025, cả nước phải hoàn thành 100.275 căn hộ. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh là địa phương được giao chỉ tiêu cao nhất với 10.686 căn, tiếp đến là Hải Phòng với 10.158 căn và Bình Dương với 8.247 căn.

Về đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030", cả nước đã triển khai 657 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 597.152 căn. Trong đó, 103 dự án đã hoàn thành 66.755 căn, 140 dự án đã khởi công 124.352 căn và 414 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với 406.045 căn.

Theo Bộ Xây dựng, về triển khai thực hiện gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, đến nay mới có 38/63 UBND tỉnh gửi văn bản hoặc công bố trên cổng thông tin điện tử về danh mục dự án tham gia Chương trình với tổng số 97 dự án. Doanh số giải ngân của Chương trình đạt 3.402,51 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đề nghị các bộ, ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra và giải quyết khó khăn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất để phát triển thị trường bất động sản bền vững và ổn định.

Bộ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về nhà ở, nhà ở xã hội, kinh doanh bất động sản và quy hoạch đô thị, đồng thời ban hành hướng dẫn về quy hoạch đô thị, đánh số và gắn biển số nhà đảm bảo khoa học và đồng bộ.

Cơ quan này sẽ chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản, giải quyết các vấn đề tồn đọng; nghiên cứu xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội và đôn đốc địa phương thực hiện các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về nhà ở xã hội, đẩy mạnh nguồn cung nhà ở. Ảnh: Hạnh Phúc

Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan khác nghiên cứu đề xuất đề án thí điểm mô hình "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý"; đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, tổng hợp thông tin về bảng giá đất các địa phương, đề xuất giải pháp hạn chế tác động tiêu cực đến giá đất, giá nhà và thị trường bất động sản.

Bộ Tài chính được đề xuất rà soát, phân loại khó khăn, vướng mắc các dự án, nghiên cứu thành lập quỹ phát triển nhà ở xã hội và đề xuất chính sách thuế hạn chế đầu cơ bất động sản, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng cho biết số lượng các dự án phát triển nhà ở thương mại được cấp phép, đang triển khai, đã hoàn thành và đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai trong quý I/2025.

Theo đó, nhà ở thương mại đã hoàn thành 14 dự án với quy mô khoảng 3.813 căn, bằng 140% so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, được cấp phép mới 26 dự án với quy mô khoảng 15.780 căn, bằng 136% so với cùng kỳ; đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai có 59 dự án với quy mô khoảng 19.760 căn, bằng 155,2% so với cùng kỳ; đang triển khai xây dựng có 994 dự án với quy mô khoảng 399.873 căn.