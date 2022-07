Trong bản Báo cáo tham quan doanh nghiệp mới đây, Công ty Chứng khoán VnDirect đã đánh giá tích cực 2 mảng kinh doanh của Công ty CP Bamboo Capital (HoSE: BCG).

5 tháng sản lượng điện của Bamboo Capital tăng 15%

Cụ thể, ở mảng năng lượng VnDirect cho biết, hiện tại doanh nghiệp đang sở hữu tổng công suất nguồn đạt 579MW điện mặt trời. Dự kiến tổng công suất sẽ tăng thêm 229MW trong năm 2023. Đến năm 2025, tổng suất thiết kế của của BCG sẽ vào khoảng 1.249MW; trong đó chiếm chủ đạo là điện mặt trời và điện gió.

Sản lượng điện 5 tháng năm 2022 đạt 255 triệu kWh, tăng 15% so với cùng kỳ, phần lớn đến từ các dự án điện mặt trời của doanh nghiệp.

Về công tác đầu tư điện mặt trời: Hiện tại điện mặt trời Phú Mỹ đã hoàn thành lắp đặt xong 114MW giai đoạn 2, hiện tại đang chờ chính sách để đóng điện. Đối với Redsun, Sunflower và Đức Huệ, doanh nghiệp đang tích cực đàm phán để được đưa vào Quy hoạch điện 8.

Danh sách và tiến độ các dự án điện năng lượng tái tạo của BCG

Đầu tư mảng điện gió: Dự án Khai Long GĐ1 (100MW) và Đông Thành GĐ1 (80MW) hiện đã ký xong hợp đồng EPC và đang chuẩn bị các công đoạn bắt đầu xây dựng. Doanh nghiệp tự tin sẽ là đơn vị đi nhanh nhất khi linh hoạt triển khai các công tác liên quan như EPC, xin giấy phép, thu xếp vốn trong thời gian đợi chính sách giá mới cho năng lượng tái tạo.

Về tình hình thu xếp vốn, trong tháng 6/2021 doanh nghiệp đã tiếp cận được với hai ngân hàng nước ngoài để thực hiện thu xếp vốn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có nguồn vốn bổ sung 2.500 tỷ từ phát hành thêm, và hiện tại đã phân bổ khoảng 1.800 tỷ cho BCG Energy để thực hiện dự án. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tự tin về khả năng tiếp cận các nguồn vốn xanh (ESG), hiện đang làm việc với USS, tư vấn đánh giá để đảm bảo dự án sẽ có đủ những tiêu chuẩn, thu hút dòng vốn ESG trong tương lại.

Kế hoạch IPO BCG Energy: Doanh nghiệp dự kiến có thể hoàn thiện hồ sơ và thực hiện IPO trong cuối năm nay, công ty mẹ sẽ nắm không dưới 51%.

Mảng bất động sản Bamboo Capital sẽ có lợi nhuận trong năm 2022

Theo VnDirect, mảng bất động sản của BCG sẽ ghi nhận lợi nhuận trong 2022.

Về tiến độ IPO BCG Land: Doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ bản cứng và dự kiến trong tháng 7 sẽ nộp hồ sơ IPO, thời gian niêm yết dự kiến cuối quý III/2022

Đánh giá về vấn đề chính sách và nguồn tín dụng cho bất động sản của ngành đang gặp khó khăn, doanh nghiệp chia sẻ hiện tại các dự án đang triển khai đều đã được thu xếp vốn, tuy nhiên, đối với các dự án trong tương lai, sẽ vẫn cần chờ đợi những chính sách ban hành để thực hiện các bước tiếp theo. Doanh nghiệp cho rằng việc IPO BCG Land sẽ mang lại một nguồn vốn bổ sung cho các dự án trong tương lai.

Các dự án dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu trong năm 2022:

Tến độ của Khu công nghiệp Cát Trinh: Tổng mức đầu tư dự kiến 182 triệu USD, tổng diện tích 368ha, doanh nghiệp dự kiến Q3/22 sẽ hoàn thiện xong phần pháp lý và sẽ bắt đầu thực hiện triển khai dự án. Chúng tôi đã đi thực địa các dự án trọng điểm của BCG tại Hội An, dự kiến sẽ đóng góp doanh thu chính cho doanh nghiệp trong năm 2022 bao gồm dự án Malibu Hội An và Hội An D'Or. Chúng tôi dự phóng hai dự án nói trên sẽ đóng góp khoảng 4.300 tỷ đồng, chiếm 85% tổng doanh thu mảng BĐS của BCG trong năm 2022.

Dự án Malibu Hội An: Có vị trí khá thuận lợi, dễ dàng kết nối, toạ lạc ngay trên đường Lạc Long Quân, phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Dự án cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 25 phút và cách phố cổ Hội An khoảng 10 phút di chuyển bằng xe ô tô, nằm liền kề với Resort The Nam Hải (Four Seasons). Chúng tôi đánh giá đây là một trong những cung đường đắc địa và nơi tập trung của rất nhiều các dự án nghỉ dưỡng ven biển. Bãi biển Hà My ở khu vực này khá hoang sơ và có bãi cát mịn.

BCG đã triển khai dự án Malibu Hội An từ năm 2018 và mở bán các giai đoạn kể từ năm 2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tiến độ xây dựng và bàn giao có phần chậm hơn kế hoạch. Tại ngày chúng tôi thực hiện khảo sát, tiến độ xây dựng đang được triển khai rất nhanh chóng kể cả trong ngày cuối tuần để bắt đầu kịp bàn giao trong quý 3 năm nay.

Chúng tôi nhận thấy giá bán trung bình 40 triệu đồng/m2 cho phân khu condotel và 53 triệu đồng/m2 cho phân khu biệt thự đang ở cao hơn khoảng 20% so với mặt bằng giá đất quanh khu vực đó. Toàn dự án hiện đã bán được 80% rổ hàng và đã sẵn sàng bàn giao rổ hàng mở bán ở giai đoạn trước.

Dự án Hội An D'Or: tọa lạc tại Cồn Bắp, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Vị trí của dự án khá đắc địa khi cách trung tâm phố cổ Hội An chỉ khoảng gần 2 km, được bao quanh bởi sông Thu Bồn, tạo thành địa thế như một hòn đảo. Mặc dù khoảng cách khá gần nhưng khi di chuyển tới dự án phải qua chiếc cầu độc đạo là cầu Cẩm Nam bắc qua sông Thu Bồn với chiều dài chỉ vừa đủ 2 xe ô tô nhỏ tránh nhau, khá khó khăn để di chuyển bằng xe ô tô, đặc biệt trong các khung giờ đông dân cư như buổi chiều tối, con đường dẫn vào dự án cũng khá nhỏ.

"Chúng tôi cho rằng việc xây dựng những cây cầu dẫn vào Cồn Bắp là yếu tố rất quan trọng để dự án trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, hiện tại các thông tin về việc mở những chiếc cầu mới nối sang khu vực này để giảm tải cho cây cầu Cẩm Nam đều chưa rõ ràng", báo cáo VnDirect nêu.

Tỷ lệ hấp thụ của đợt mở bán phân khu shophouse dự án này là 100% và chỉ còn đợi để bàn giao. Tiến độ xây dựng dự án đang theo sát kỳ vọng của chúng tôi. Hiện tại, dự án đã cơ bản hoàn thiện xây thô khu Shophouse và đang hoàn thiện nốt hạ tầng kỹ thuật để chuẩn bị bàn giao sớm vào tháng 7/2022. Ngoài ra, đơn vị thi công đang nạo vét khơi thông con lạch thông ra sông và làm bến thuyền thả hoa đăng. Khu đất dành cho khách sạn đang được thi công hạng mục móng cọc. Phân khu đất dành cho nông nghiệp sinh thái cũng đang được cải tạo đất để trồng các loại cây.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/7, cổ phiếu BCG tăng trần lên 14.850 đồng/cổ phiếu. Năm 2022, BCG đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất hơn 7.250 tỷ đồng, gấp 2,8 lần năm 2021; lợi nhuận sau thuế dự tăng gấp 2,2 lần lên 2.200 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Bamboo Capital, nếu thực hiện tốt việc huy động vốn trong năm 2022, BCG sẽ có thêm nguồn lực để tạo ra doanh thu và lợi nhuận cao hơn, tạo ra giá trị lớn hơn cho cổ đông. Đây cũng là điều kiện để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm tới mà HĐQT BCG đã xây dựng. Theo kế hoạch này, BCG sẽ đạt mức lợi nhuận sau thuế hơn 10.000 tỷ đồng vào năm 2026. BCG thành lập năm 2011 có xuất phát điểm là công ty tư vấn dịch vụ tài chính và phát triển dự án, sau đó trong giai đoạn 2015-2016 tái cơ cấu và dần chuyển đổi sang mô hình tập đoàn đầu tư đa ngành, tập trung vào 4 mảng hoạt động là (1) nông nghiệp và sản xuất, (2) xây dựng và thương mại, (3) cơ sở hạ tầng và bất động sản và (4) năng lượng. Tính đến cuối 2020, BCG có 5 công ty con kiểm soát trực tiếp, 30 công ty con kiểm soát gián tiếp và 15 công ty liên kết với danh mục dự án đa dạng, tập trung vào 2 mảng chính là bất động sản và năng lượng.