Quảng Ngãi thu hồi hơn 330.000m2 của một chủ đầu tư, vì sao?

Chiều 1/12, theo thông tin PV Etime, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã thông báo thu hồi đất đối với dự án Cụm Nhà máy chế biến thực phẩm và dược liệu công nghệ cao, của Công ty Cổ phần dược liệu và thực phẩm Măng Đen.

Quảng Ngãi đã thông báo thu hồi đất đối với dự án Cụm Nhà máy chế biến thực phẩm và dược liệu công nghệ cao, của Công ty Cổ phần dược liệu và thực phẩm Măng Đen. Ảnh minh hoạ CX

Cụ thể, tổng diện tích đất thu hồi dự kiến hơn 330.000m², gồm 2 vị trí, gồm vị trí 1 (thửa đất số 26, tờ bản đồ số 5) có diện tích trên 181.000m2 và vị trí 2 (thửa đất số 27, tờ bản đồ số 5) có diện tích gần 149.000m2; loại đất Khu công nghiệp.

Quảng Ngãi thu hồi trên 4.800m2 đất cấp để xây dựng trụ sở cơ quan vì vi phạm quy định

Số diện tích đất mà Công ty Cổ phần dược liệu và thực phẩm Măng Đen bị thu hồi, nằm ở Khu Công nghiệp Sao Mai, xã Đăk Rơ Wa (trước là xã Hòa Bình, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ).

Lý do thu hồi đất của Công ty Cổ phần dược liệu và thực phẩm Măng Đen, được cấp thẩm quyền nêu rõ là do vi phạm quy định của pháp luật đất đai.

Chính quyền Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho UBND xã Đăk Rơ Wa chỉ đạo phòng, đơn vị chức năng trực thuộc đăng tải thông báo thu hồi đất theo quy định.

Sở NN&MT theo dõi việc thực hiện thu hồi, sau khi thực hiện hoàn thành thu hồi giao đất cho UBND xã Đăk Rơ Wa quản lý.

Được biết, thời gian qua cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho cấp, ngành chức năng và chuyên môn rà soát, kiểm tra và kiên quyết xử lý thu hồi hàng loạt trường hợp chủ đầu tư, doanh nghiệp đã vi phạm quy định về đất đai.