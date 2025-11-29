Thủy điện tích nước làm ngập đất sản xuất của dân, Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi lên tiếng

Theo người dân thôn 12, xã Kon Braih, chủ sở hữu thủy điện Đăk Bla 1 là Công ty TNHH Trung Việt đã tích nước, vận hành từ năm 2017 - 2018, làm ngập đất lúa của hàng chục hộ dân, dẫn đến không sản xuất được từ nhiều năm nay.

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi. Ảnh: CP

Mặc dù các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị bồi thường, hỗ trợ nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa được chủ thuỷ điện giải quyết.

Bà Ma Ri A bức xúc, từ năm 2018, khi thuỷ điện Đăk Bla 1 đã làm 1.700 m² đất lúa của gia đình bị ngập và phải bỏ hoang đến nay.

Tại thời điểm đó (năm 2018), bà Ma Ri A cho biết, chủ đầu tư thuỷ điện Đăk Bla 1 đưa ra mức hỗ trợ cho 1.700m2 đất lúa bị ngập là 15 triệu đồng, nhưng gia đình không đồng ý vì mức đền bù quá thấp.

Trả lời về nội dung trên của người dân thôn 12 (thuỷ điện tích nước làm mất đất sản xuất), Chủ tịch UBND xã Kon Braih Lê Quang Chính xác nhận là đúng và có cơ sở.

Theo đó UBND xã Kon Braih đã nhiều lần làm việc và gửi văn bản đôn đốc Công ty TNHH Trung Việt kiểm tra, có hình thức hỗ trợ nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân.

Thuỷ điện Đăk Bla 1. Ảnh: VT

Mới đây, tại buổi kiểm tra hiện trường thuỷ điện Đăk Bla 1, ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi đã có những chỉ đạo cho chủ đầu tư, trong đó có nội dung người dân phản ánh về việc tích nước làm ngập đất sản xuất của người dân.

Cụ thể, vị đứng đầu ngành Công thương Quảng Ngãi yêu cầu chủ thuỷ điện Đăk Bla 1 là Công ty TNHH Trung Việt, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các phản ánh của 14 hộ dân ở thôn 12.

Bên cạnh đó rà soát, bổ sung phao cảnh báo, biển báo trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa theo quy định; cắm lại, hoặc gia cố mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Đoàn công tác của Sở Công thương kiểm tra thuỷ điện Đăk Bla 1. Ảnh nguồn Sở Công thương Quảng Ngãi.

Chủ trì, phối hợp với địa phương để rà soát, lắp đặt (bổ sung) hệ thống thông báo, cảnh báo (kèm theo tọa độ vị trí lắp đặt) phía thượng du, hạ du công trình thủy điện (nếu có) để cảnh báo cho người dân nhận biết khi nhà máy vận hành phát điện, vận hành xả lũ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân…