Để áp dụng được thỏa thuận mức thuế tối thiểu ít nhất là 15% trên toàn cầu, thỏa thuận của G7 cần sự hỗ trợ của Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu G20, cũng như sự ủng hộ của 135 quốc gia đã và đang đàm phán các quy tắc mới, một phần của IF. IF là Khung toàn diện trong Diễn đàn hợp tác chung thực hiện các giải pháp chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận do OECD thiết lập. IF bao gồm các quốc gia như Ireland cho đến nay vẫn miễn cưỡng đối mặt với thực tế rằng thế giới không còn có thể dung túng cho các thiên đường thuế.