Cam, chanh giảm giá mạnh

Thời gian gần đây, giá cam tại TP HCM giảm mạnh, tại nhiều sạp trái cây bình dân, giá cam sành chỉ còn 15.000 đồng/kg, bằng 1/2 so với thời điểm trong giãn cách.

Tại siêu thị, cửa hàng chuyên trái cây cũng giảm hơn 50% so với giá niêm yết, xoay quanh mức khoảng 20.000 đồng/kg.

Chanh không hạt rộ mùa được khuyến mãi tại siêu thị

Theo Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), so với tháng 9, giá cam giảm trên cả nước do rơi vào thời điểm thu hoạch nên nguồn cung tăng mạnh. Tại Tiền Giang, giá cam từ 8.000 - 16.000 đồng/kg, giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg so với tháng 9.

Ngoài cam, các loại quả có múi khác như chanh, quýt cũng giảm giá do đang vào mùa. Tại Tiền Giang, giá chanh giấy còn 10.000 đồng/kg giảm 4.000 đồng/kg; chanh không hạt 6.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng. Theo đại diện HTX Tân Châu (Tây Ninh), mới đây họ cũng phải kêu gọi "giải cứu" để tiêu thụ 200 tấn chanh không hạt bị bí đầu ra.

Tuy nhiên, vụ thu hoạch rộ chanh, cam có múi tại miền Nam sắp kết thúc nên dự báo giá các mặt hàng này sẽ được cải thiện.