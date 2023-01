Cán mốc doanh thu gần 4.500 tỷ đồng, SOL E&C của ông Nguyễn Bá Dương có gì?

Năm 2022, Công ty CP Đầu tư Xây dựng SOL E&C do ông Nguyễn Bá Dương sáng lập ghi nhận doanh thu gần 4.500 tỷ đồng, tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng SOL E&C vừa tổ chức chương trình “Đại hội Cán bộ nhân viên năm 2022”. Tổng kết năm 2022, SOL E&C ước doanh thu gần 4.500 tỷ đồng (tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021).



SOL E&C cũng cho biết, cùng các công ty Newtecons, Ricons, BM Windows, Boho Décor, DB tạo nên doanh thu hơn 1 tỷ đô cho hệ sinh thái các doanh nghiệp liên quan đến ông Nguyễn Bá Dương.

Soi năng lực SOL E&C của ông Nguyễn Bá Dương

Dữ liệu cho thấy, SOL E&C tiền thân là Công ty Cổ phần Vật liệu và Giải pháp S.M.A.R.T, được thành lập vào tháng ngày 19/11/2015. Công ty có vốn điều lệ ban đầu 18 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập bao gồm ông Huỳnh Nhật Minh (70%), ông Nguyễn Xuân Đạo (29,9%) và bà Phạm Thị Thu Huyền (0,1%). Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Huỳnh Nhật Minh (SN 1967).

Cuối tháng 5/2017, cả 3 cổ đông sáng lập của S.M.A.R.T cùng thoái hết vốn. Cùng với đó, vị trí Tổng giám đốc cũng được thay thế bởi ông Trần Văn Tiến (SN 1978). Ông Tiến hiện đã là Chủ tịch HĐQT công ty.

Tháng 8/2017, Công ty nâng vốn điều lệ từ 18 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Hơn 1 năm sau, tháng 10/2018, Công ty đổi tên thành Công ty CP Vật liệu và Giải pháp SOL. Đến tháng 12/2018, Công ty nâng vốn lên 80 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc SOL E&C - Ông Lê Chí Trung (trái) ký kết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cùng Chủ tịch Sáng lập Nguyễn Bá Dương (phải). (Ảnh: SOL E&C).

Đến tháng 11/2020, quy mô vốn điều lệ của SOL đạt 305 tỷ đồng, không rõ cơ cấu cổ đông sáng lập.

Đến tháng 4/2022, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty CP Đầu tư Xây dựng SOL E&C. Cùng thời gian này ông Nguyễn Bá Dương lần đầu xuất hiện tại SOL E&C với chức danh là Chủ tịch sáng lập, tuyên bố tham vọng trở thành doanh nghiệp xây dựng Top đầu Việt Nam.

Theo giới thiệu website của Công ty, SOL E&C từng tham gia thi công hoàn thiện hoàng loạt dự án lớn nhua Masteri An Phú, Nhà máy Gain Lucky, Nhà máy Brotex, … Năm 2017, công ty còn khánh thành Trung tâm thí nghiệm vật liệu và phát triển sản phẩm – SOL LAB.

Năm 2020, SOL E&C là tổng thầu xây dựng với giá trị hợp đồng ký kết hơn 2.000 tỷ đồng.

Năm 2022, SOL E&C cho biết là được chủ đầu tư trong và ngoài nước giao triển khai hàng loạt dự án nhà máy, nhà xưởng quy mô. Nhiều công trình đã được bàn giao như Nhà máy của John-Richard tại Việt Nam, Swan Smart Logistics Long An của Tập đoàn Cainiao, Khu nhà máy và khu sinh hoạt của Huafu (thuộc Cụm công nghiệp dệt sợi 50 ha tại Long An),….

Newtecons và SOL E&C đã trúng thầu dự án Hạng mục nhà máy sản xuất của tập đoàn Techtronics Tools Industries (TTI) tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, SOL E&C cũng là đơn vị được các khách hàng trong nước lựa chọn là Tổng thầu Thiết kế và Thi công cho các công trình nhà công nghiệp như Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản FeedOne, Nhà máy UNIBEN Bình Dương – Giai đoạn 3, Nhà máy Vifon Hải Dương,…

Song song đó, với loại hình nhà cao tầng, SOL E&C đồng hành cùng TBSLand xây dựng công trình Mai House Hội An Luxury Golf and Resort tại tỷnh Quảng Nam. Đồng thời, công ty cũng là Tổng thầu thi công dự án Tháp The Sky – Sun Grand Hillside Residences tại đảo ngọc Phú Quốc hay Toà nhà Huế Square do Tập đoàn Luks International đầu tư.

Về tình hình kinh doanh, giai đoạn 2016 – 2019, doanh thu thuần hàng năm của SOL E&C liên tục tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu vẫn ở mức thấp, duy trì trong khoảng 2-3%.

Năm 2019, SOL E&C ghi nhận doanh thu thuần đạt 577,2 tỷ đồng (tăng 41,6% so với năm 2018), báo lãi thuần 19,7 tỷ đồng (tăng 64%), tương ứng với biên lợi nhuận 3,4%.

Năm 2021, SOL E&C ghi nhận doanh thu 1.590 tỷ, gấp 3,3 lần cùng kỳ.

Tổng kết năm 2022, SOL E&C ước doanh thu gần 4.500 tỷ đồng (tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021). So với kế hoạch cả năm là 5.000 tỷ đồng doanh thu, công ty đã thực hiện được 90%.

Các công ty khác của ông Nguyễn Bá Dương bao gồm Newtecons, Ricons, BM Windows, Boho Décor, DB, SOL&E&C cũng có bước đột phá, tạo nên doanh thu hơn 1 tỷ USD cho hệ sinh thái.

Trong đó, Ricons đã cán mốc doanh thu vượt 11.000 tỷ đồng (kế hoạch 10.000 tỷ đồng), thiết lập kỷ lục doanh thu cao nhất trong lịch sử của công ty. Năm qua Ricons liên tiếp trúng thầu các dự án lớn như: Akari Hoàng Nam, nhà ở thấp tầng Nam Cường, gói MEP giá trị “khủng” của dự án The Nexus… Bên cạnh đó, Ricons cũng đã hoàn thành và bàn giao 1 số dự án, tạo được tiếng vang trên thị trường bất động sản như: The River Thủ Thiêm, The Manor Central Park phase 2, Vịnh Đảo CT07A (Sky Oasis Residence), Park City, SLP Park Hải Phòng….

Với Newtecons, doanh nghiệp cũng đạt mốc kế hoạch 10.000 tỷ đồng doanh thu. Trong năm 2022, Newtecons cũng công bố nhiều gói thầu. Tháng 9/2022, công ty khởi công dự án Tổ hợp Grand Bay HaLong do BIMLand làm chủ đầu tư. Tháng 10/2022, Newtecons đã cất nóc dự án M Garden City Đà Nẵng, dự án SORA Gardens SC của chủ Đầu tư Becamex Tokyu,...

Chân dung Chủ tịch Nguyễn Bá Dương

Ông Nguyễn Bá Dương sinh năm 1959, tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc sư xây dựng tại Trường Đại học Xây dựng Kiev – Ucraina năm 1984.

Năm 1985, ông trở về nước và làm việc trong Viện Xây dựng Công nghiệp và Công ty Giày Phú Lâm thuộc Bộ Xây dựng trong 5 năm.

Ông Nguyễn Bá Dương

Đến tháng 5/1990, ông Nguyễn Bá Dương công tác tại Công ty Công nghiệp nhẹ số 2 - DESCON và từng nắm giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và trang trí nội thất, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 1, Phó Giám đốc Công ty Xây dựng DESCON.

Từ tháng 6/2002 đến tháng 8/2004, ông đảm nhận vị trí Phó Giám đốc kiêm Giám đốc khối xây lắp tại Công ty KTXD và VLXD COTEC.

Từ tháng 8/2004, ông trở thành Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons. Với tài lãnh đạo của mình, Coteccons từ một công ty có mức vốn điều lệ chỉ vẻn vẹn 15 tỷ đồng đã tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức vốn điều lệ lên đến 792 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty còn là nhà thầu xây dựng nhiều công trình lớn trong nước như: Vinhomes Central Park, Landmark 81, Goldmark City...

Tháng 10/2020, ông Nguyễn Bá Dương từ chức Chủ tịch HĐQT của Coteccons. Hiện tại ông đang làm Chủ tịch sáng lập tại Công ty Cổ phần Vật liệu và Giải pháp SOL E&C.