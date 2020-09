Cảnh báo 164 mã chứng khoán tới nhà đầu tư

STT Tên công ty MCK Số lượng cổ phiếu ĐKGD Ngày đưa vào danh sách 1. Danh sách công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng 1 CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước HPI 60.000.000 28/08/2020 2 Trung tâm Tư vấn xây dựng thị xã Điện Bàn QNT 134.050 11/08/2020 3 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn HAW 61.500 02/07/2020 4 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường HGR 10.000 02/07/2020 5 CTCP 28 Đà Nẵng ATD 1.544.300 04/05/2020 6 CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng CID 1.082.000 04/05/2020 7 Trung tâm Giống Thủy sản Quảng Nam GQN 846.000 04/05/2020 8 CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh HSI 10.000.000 04/05/2020 9 CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài ILC 6.100.391 04/05/2020 10 CTCP Chăn nuôi - Mitraco MLS 4.000.000 04/05/2020 11 CTCP In Sách giáo khoa Tp. HCM SAP 1.286.984 04/05/2020 12 CTCP Sông Đà 25 SDJ 4.343.700 04/05/2020 13 CTCP Sông Đà 19 SJM 5.000.000 04/05/2020 14 CTCP Vận tải biển Hải Âu SSG 5.000.000 04/05/2020 15 CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO TSD 1.300.000 04/05/2020 16 CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật VNH 8.023.071 04/05/2020 2. Danh sách công ty bị hạn chế giao dịch 1 CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà MEC 8.353.620 01/09/2020 2 CTCP Đầu tư và Thương mại DIC DIC 26.585.840 18/08/2020 3 CTCP Hùng Vương HVG 227.038.291 13/08/2020 4 CTCP Chứng khoán Đà Nẵng DSC 6.000.000 07/08/2020 5 CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) LGM 7.400.000 07/08/2020 6 CTCP Tô Châu TCJ 10.000.000 07/08/2020 7 Tổng Công ty Lương thực miền Nam - CTCP VSF 500.000.000 07/08/2020 8 CTCP Thương mại Hà Tây HTT 20.000.000 26/06/2020 9 CTCP Landmark Holding LMH 25.629.995 29/06/2020 10 CTCP Sữa Hà Nội HNM 20.000.000 19/06/2020 11 Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVX 400.000.000 17/06/2020 12 CTCP Thép DANA - Ý DNY 26.999.517 12/06/2020 13 CTCP Khoáng sản luyện kim màu KSK 23.888.000 04/06/2020 14 Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP PVE 25.000.000 04/06/2020 15 CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn SPP 25.120.000 29/05/2020 16 Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu BXT 63.400 26/05/2020 17 CTCP Cầu 12 C12 4.850.000 26/05/2020 18 Trung tâm Đăng kiểm phương tiện Giao thông Thủy bộ DKH 212.036 26/05/2020 19 Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang HGA 778.181 26/05/2020 20 Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang HGC 55.000 26/05/2020 21 CTCP Hestia HSA 7.872.727 26/05/2020 22 CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su RCD 5.300.062 26/05/2020 23 CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 TA3 2.309.908 26/05/2020 24 CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam VNI 10.559.996 26/05/2020 25 CTCP Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình SCC 1.980.000 10/04/2020 26 CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam VPC 5.625.000 10/04/2020 27 CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa PVH 21.000.000 10/04/2020 28 CTCP Kho vận Petec PLO 7.192.550 10/04/2020 29 CTCP Phân phối Top One TOP 25.350.000 09/04/2020 30 CTCP Đầu tư HVA HVA 5.650.000 17/03/2020 31 CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất TNS 20.000.000 09/03/2020 32 CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang AGF 28.109.743 24/02/2020 33 CTCP Dầu thực vật Sài Gòn SGO 20.000.000 30/12/2019 34 CTCP Vinavico CTA 8.454.381 20/12/2019 35 CTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu NDF 7.853.800 18/11/2019 36 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP BDC 21.735.900 07/10/2019 37 CTCP Beton 6 BT6 32.993.500 07/10/2019 38 CTCP Damac GLS KSH 57.509.675 19/09/2019 39 CTCP Tập đoàn Hoàng Long HLG 44.375.385 18/09/2019 40 CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An KAC 23.999.999 16/09/2019 41 CTCP Biệt thự và khách sạn biển Đông Phương BDP 25.000.000 11/09/2019 42 CTCP Hưng đạo Container HDO 16.959.879 10/09/2019 43 CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc DHB 272.200.000 14/08/2019 44 CTCP Địa ốc Đà Lạt DLR 4.500.000 09/08/2019 45 CTCP Cơ điện công trình MES 18.600.000 09/08/2019 46 CTCP TIE TIE 9.569.900 09/08/2019 47 CTCP Điện nhẹ viễn thông LTC 4.586.000 05/07/2019 48 CTCP Khoáng sản Hòa Bình KHB 29.075.499 28/06/2019 49 CTCP Đầu tư Phát triển hạn tầng ALV ALV 5.657.936 21/06/2019 50 CTCP Hàng tiêu dùng ASA ASA 10.000.000 21/06/2019 51 CTCP CIMSTONE Việt Nam CMI 15.002.500 14/06/2019 52 CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn APT 8.800.000 07/06/2019 53 CTCP Tập đoàn Đại Châu DCS 60.310.988 31/05/2019 54 CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc G20 14.400.000 27/05/2019 55 CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà SDX 2.250.000 27/05/2019 56 CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà SDE 1.751.092 26/04/2019 57 CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist STT 8.000.000 19/04/2019 58 CTCP gạch men Chang Yih CYC 1.990.530 10/04/2019 59 CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC BHT 4.565.000 05/04/2019 60 CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu VIR 8.240.000 25/03/2019 61 CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An PXA 15.000.000 08/10/2018 62 CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà SDH 20.950.000 08/10/2018 63 Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP TCK 23.850.000 08/10/2018 64 CTCP PIV PIV 17.324.942 07/09/2018 65 CTCP 482 B82 5.000.000 31/08/2018 66 CTCP Thuốc Thú y Trung Ương I VNY 8.250.000 03/08/2018 67 CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh FCS 29.450.000 27/07/2018 68 CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu VTG 18.644.500 27/07/2018 69 CTCP Armephaco AMP 13.000.000 27/07/2018 70 CTCP Tư vấn Xây dựng điện 1 TV1 26.691.319 22/06/2018 71 CTCP Lilama 45.4 L44 4.000.000 08/06/2008 72 CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long KHL 12.000.000 08/06/2008 73 CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục EFI 10.880.000 28/05/2018 74 CTCP Dịch vụ Một thế giới ONW 2.000.000 28/05/2018 75 CTCP Traenco TEC 1.660.340 27/04/2018 76 CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam TH1 13.539.267 27/04/2018 77 Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam VVN 55.000.000 20/04/2018 78 CTCP Sông Đà 12 S12 5.000.000 12/04/2018 79 CTCP Xi măng Sông Đà Yaly SDY 4.500.000 11/04/2018 80 CTCP Dược phẩm Trung ương 2 DP2 20.000.000 11/04/2018 81 CTCP Đường sắt Hà Ninh RHN 1.509.900 04/04/2018 82 CTCP Đầu tư và Xây dựng điện MÊ CA VNECO VES 9.007.500 03/04/2018 83 CTCP Đường sắt Yên Lào YRC 1.900.000 03/04/2018 84 CTCP Tư vấn xây dựng Vinaconex VCT 1.100.000 02/04/2018 85 CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí PVY 59.489.787 29/12/2017 86 CTCP Xi măng Sông Lam 2 PX1 20.000.000 05/10/2017 87 CTCP Xi măng Phú Thọ PTE 12.500.000 22/08/2017 88 CTCP Hồng Hà Việt Nam PHH 20.000.000 11/08/2017 89 CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải JOS 15.322.723 28/07/2017 90 CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân CPI 36.505.000 28/07/2017 91 CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO MCI 3.500.000 29/06/2017 92 CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình TNM 5.800.000 29/06/2017 93 CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam PVR 53.100.913 02/06/2017 94 CTCP Xây dựng số 5 VC5 5.000.000 22/05/2017 95 CTCP Xây dựng số 15 V15 10.000.000 19/05/2017 96 CTCP Sông Đà 8 SD8 2.800.000 19/05/2017 97 CTCP Trang trí Nội thất Dầu khí PID 4.000.000 17/05/2017 98 CTCP Viglacera Bá Hiến BHV 1.000.013 12/05/2017 99 CTCP Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO I10 3.500.000 12/05/2017 100 Tổng CTCP Sông Hồng SHG 20.478.022 12/05/2017 101 CTCP Xây dựng và kinh doanh vật tư CNT 10.015.069 03/05/2017 102 CTCP Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre TBT 1.656.470 14/04/2017 103 CTCP Phát triển đô thị Dầu khí PXC 28.068.900 11/04/2017 104 CTCP NTACO ATA 11.999.998 17/02/2017 105 CTCP Thành An 77 X77 1.340.877 17/02/2017 106 CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long VLF 11.959.982 13/10/2016 107 CTCP Thủy điện Sử Pán 2 SP2 15.246.000 30/09/2016 108 CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai DCT 27.223.647 31/08/2016 109 CTCP Docimexco FDG 13.200.000 19/08/2016 110 CTCP Sông Đà 9.06 S96 11.155.532 05/08/2016 111 CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex CAD 20.799.927 13/07/2016 112 CTCP Sông Đà 1 SD1 5.000.000 13/07/2016 113 CTCP Sông Đà - Thăng Long STL 15.000.000 22/06/2016 114 CTCP Thuận Thảo GTT 43.503.000 20/06/2016 115 CTCP Giày Sài Gòn SSF 3.200.000 09/06/2016 116 CTCP Sông Đà 207 SDB 11.000.000 06/06/2016 117 CTCP Việt An AVF 43.338.000 26/05/2016 118 CTCP Bê tông Biên Hòa BHC 4.500.000 26/05/2016 119 CTCP Xây dựng công trình ngầm CTN 6.958.345 26/05/2016 120 CTCP Hàng hải Đông Đô DDM 12.244.495 26/05/2016 121 CTCP Ô tô Giải Phóng GGG 9.635.456 26/05/2016 122 CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà HFX 1.270.000 26/05/2016 123 CTCP Hữu Liên Á Châu HLA 34.459.293 26/05/2016 124 CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế ISG 8.800.000 26/05/2016 125 CTCP Xi măng Hồng Phong LCC 5.838.999 26/05/2016 126 CTCP Lilama 3 LM3 5.150.000 26/05/2016 127 CTCP Vận tải Biển Bắc NOS 20.056.000 26/05/2016 128 CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 NTB 39.779.577 26/05/2016 129 CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn PSG 35.000.000 26/05/2016 130 CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An PVA 21.846.000 26/05/2016 131 CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung PXM 15.000.000 26/05/2016 132 CTCP Sông Đà 27 S27 1.572.833 26/05/2016 133 CTCP Công nghiệp Thủy sản SCO 4.200.000 26/05/2016 134 CTCP Xây dựng số 11 V11 8.399.889 26/05/2016 135 CTCP Container Phía Nam VSG 11.044.000 26/05/2016 136 CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam VST 60.999.337 26/05/2016 137 CTCP SX - XNK Dệt May VTI 4.279.763 26/05/2016 3. Danh sách công ty bị đình chỉ giao dịch 1 Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu BLU 1.337.600 13/08/2019 2 CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận KSA 93.427.360 03/08/2018 3 CTCP Nhựa Tân Hóa VKP 8.000.000 25/01/2017 4 CTCP Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á BAM 30.000.000 15/11/2016 5 CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico KSS 49.432.500 16/08/2016 6 CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung MTM 31.000.000 20/06/2016 7 Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng Sản Tây Bắc KTB 40.200.000 13/04/2016 8 CTCP Luyện Kim Phú Thịnh PTK 21.600.000 13/04/2016 9 CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải VSP 38.084.489 06/04/2016 10 CTCP Tập đoàn Quốc Tế FBA FBA 3.414.900 26/05/2016 11 CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang BGM 45.753.840,00 11/08/2017 M.Kg. STT Tên công ty MCK Số lượng cổ phiếu ĐKGD Ngày đưa vào danh sách 1. 