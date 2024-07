Cảnh báo giai đoạn khó khăn thứ nhì của chứng khoán

Giai đoạn tháng 6, tháng 7 có lẽ là giai đoạn khó khăn thứ nhì của thị trường chứng khoán trong năm nay. Nhưng nếu nhà đầu tư tận dụng được cơ hội này để mua cổ phiếu thì sẽ có quả ngọt vào cuối năm 2024.

Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) cho thấy, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6/2024, chỉ số VN-Index đạt 1.245,32 điểm, VNAllshare đạt 1.295,31 điểm, VN30 đạt 1.278,32 điểm.

So với cuối tháng 5/2024, chỉ số VNIndex và VNAllshare giảm lần lượt 1,30% và 0,84%, chỉ số VN30 tăng nhẹ 0,18%. Tuy nhiên, nếu so với cuối năm 2023 thì VN-Index, VNAllshare, VN30 đều ghi nhận tăng lần lượt là 10,21%, 12,20% và 12,98%.

VN-Index có thể đạt ngưỡng 1.360 - 1.400 điểm vào cuối năm.

Ông Nguyễn Việt Đức – Giám đốc Kinh doanh Số Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho biết thị trường đã trải qua nửa đầu năm thành công, chỉ số chứng khoán của Việt Nam và Mỹ đều tăng trung bình trên 10% trong nửa đầu năm.

Hiện tại Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất từ tháng 9. Đây là yếu tố tích cực cho thị trường, bởi Fed hạ lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế có tín hiệu khả quan chứng khoán sẽ đi lên. Ông Đức cho rằng, thị trường sẽ còn đi lên trong nửa cuối năm nay.

Biên bản cuộc họp của Fed cho thấy hầu hết các thành viên tham dự ước tính chính sách hiện tại đang hạn chế nhưng đã mở ra cánh cửa để tăng lãi suất. Các nhà hoạch định chính sách thừa nhận nền kinh tế đang nguội lạnh và có thể phản ứng với những yếu kém kinh tế không mong đợi. Theo Công cụ FedWatch của CME, tỷ lệ cược cho việc Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ sở vào tháng 9 là 66%, tăng so với mức 63% của thứ Ba. Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang tháng 12 năm 2024 cho thấy Fed sẽ nới lỏng chính sách chỉ 38 điểm cơ sở (bps) vào cuối năm.

Trong nước, vấn đề tỷ giá vẫn đang "nóng". Ông cho biết, những năm tỷ giá giảm từ 5%, thị trường chứng khoán thường rất khó khăn (như năm 2011, 2012 và 2015). Tuy nhiên, năm nay khi tỷ giá giảm 5%, thị trường vẫn tương đối tích cực.

Tuy nhiên, ông Đức lưu ý, một câu chuyện cần cẩn trọng hơn so với trước đây là vấn đề đồng yen Nhật giảm giá rất mạnh trong thời gian vừa qua, đạt mức 160 JPY/USD, và ngưỡng 170 JPY/USD là ngưỡng nhà đầu tư cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ can thiệp rất mạnh vào thị trường, những động thái can thiệp lớn của ngân hàng trung ương luôn luôn gây ra sự bất ổn và gây biến động nhiều cho thị trường.

Ngoài ra, theo chuyên gia VPBankS thống kê, việc bầu cử ở Mỹ có tác động tích cực nhiều hơn là tiêu cực, thị trường ở giai đoạn hiện tại thường sẽ rất khó tăng khi chưa rõ ràng phe chiến thắng, tuy nhiên thị trường thường sẽ tăng khi bầu cử xong.

Nhìn chung giai đoạn tháng 6 và tháng 7 có lẽ là giai đoạn khó khăn thứ nhì của thị trường chứng khoán trong năm nay, thời điểm khó khăn nhất là ở tháng 4 vừa qua. Nhưng nếu nhà đầu tư tận dụng được cơ hội này để mua cổ phiếu thì sẽ có quả ngọt vào cuối năm 2024, theo vị chuyên gia này.

Dự báo thị trường cuối năm, ông Nguyễn Việt Đức nhận định VN-Index có thể đạt ngưỡng 1.360 - 1.400 điểm vào cuối năm. Thị trường ở các phiên vừa qua đi xuống nhưng bình ổn ngay sau đó, có những nhóm cổ phiếu không bị ảnh hưởng bởi nhịp điều chỉnh, do đó nhịp điều chỉnh vừa qua mang tính chất ngắn và đây là cơ hôi mua vào hơn là sợ hãi và bán ra, thị trường chưa có đỉnh dài hạn ở hiện tại.

Về tính chu kỳ, có thể thấy tháng 7 thường sẽ tăng theo đà của tháng 6. Nếu tháng 6 tăng tích cực, tháng 7 cũng sẽ tăng tích cực, ngoại trừ tháng 6 diễn biến quá lớn, tháng 7 mới diễn biến ngược chiều trở lại. Bên cạnh đó, trong 10 năm qua (2014 - 2023), có đến 7 năm thị trường tháng 7 là tăng điểm.

Do đó, VPBankS cho biết thị trường tháng 6 vừa qua cơ bản đi ngang, sang tháng 7, mặc dù tình hình khó khăn, nhưng đóng cửa tháng 7 thị trường vẫn sẽ là tăng điểm và nhà đầu tư nên tận dụng những cơ hội điều chỉnh của thị trường trong tháng này, hiện tại đã là cơ hội do thị trường đã đang điều chỉnh.