Tái lập "cuộc chơi" trên thị trường vàng miếng

Từ hôm nay (10/10) Nghị định 232/2025/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực.

Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP chính thức có hiệu lực kể từ hôm nay (10/10). Theo đó, sau 13 năm, chính sách quản lý thị trường vàng thay đổi mạnh mẽ. Chính sách độc quyền vàng bị xóa bỏ, thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện.

Mặc dù Nghị định 232 đã có hiệu lực, nhưng đến nay, Thông tư hướng dẫn vẫn được công bố. Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra trước đó, chậm nhất ngày 15/11 năm liền kề trước năm đề nghị cấp hạn mức, các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại có nhu cầu cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho năm tiếp theo bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước (Cục Quản lý ngoại hối).

Trước ngày 15/12 hằng năm, Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nói trên. Như vậy, sớm nhất đến năm 2026, việc nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng mới có thể được thực hiện.

Về phía ngân hàng, tính đến thời điểm hiện tại có 8 ngân hàng có vốn điều lệ trên 50.000 tỷ đồng gồm: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, VPBank, Techcombank, MB và ACB.

Lý giải về nguyên nhân lựa chọn quy định mức vốn điều lệ tối thiểu là 1.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp; 50.000 tỷ đối với tổ chức tín dụng sản xuất vàng miếng, NHNN cho rằng việc xây dựng điều kiện cấp phép nhằm lựa chọn các tổ chức có đủ năng lực tài chính, tuân thủ pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng để thực hiện sản xuất vàng miếng.

Điều này thực hiện theo đúng kết luận của Tổng Bí thư về việc xoá bỏ thế độc quyền nhà nước về thương hiệu vàng miếng một cách có kiểm soát trên nguyên tắc nhà nước vẫn kiểm soát hoạt động sản xuất vàng miếng.

Theo NHNN, với quy định này, các doanh nghiệp không phân biệt loại hình sở hữu đều có thể được xem xét cấp phép. Tuy nhiên, ngân hàng thương mại là loại hình doanh nghiệp đặc biệt và thường có quy mô vốn điều lệ cao hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.

Do đó, quy định điều kiện về vốn đối với ngân hàng thương mại cần phù hợp với đặc điểm của loại hình doanh nghiệp này và không đặt trong tương quan với điều kiện về vốn đối với các doanh nghiệp chỉ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng.

Giá vàng miếng ACB đắt nhất 145 triệu đồng/lượng

Ghi nhận của Etime cho thấy, giá vàng trong nước hôm nay đều hạ nhiệt tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trên thị trường.

Nghị định 232 ra đời với nhiều điểm mới, hứa hẹn sẽ tái lập thị trường vàng theo hướng minh bạch, cạnh tranh có kiểm soát và gắn kết chặt chẽ hơn với hệ thống tài chính - ngân hàng.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 139,9 – 141,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đây cũng là giá giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu, PNJ. Còn thương hiệu Phú Quý hiện mua vào ở mức 138,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1,4 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu khác.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 136,2 – 138,9. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,7 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên 9/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 136,8 – 139,8 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 137,8 – 140,8 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với ngày 9/10.

Tại các ngân hàng, đơn cử như tại ACB - nhà băng nay sau khi niêm yết giá vàng bán ra ở mức "đỉnh" 145 triệu đồng/lượng, đến thời điểm hiện tại đã điều chỉnh về sát ngưỡng 141 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng niêm yết tại ACB mua vào và bán ra lần lượt là 140,5 - 141,4 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua, nhưng giảm tới 3,6 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay.

Lý do khiến ACB tăng giá vàng miếng thương hiệu ACB là khách hàng hỏi mua vàng tăng lên so với bình thường. Nhà băng này trước đây đã công bố điều khoản giao dịch vàng miếng (bao gồm thương hiệu vàng miếng ACB, SJC…) khiến thị trường hiểu rằng ACB được ra mắt vàng miếng kể từ ngày 10/10.

Ngay sau đó, ACB đã thông tin lại rằng thương hiệu vàng miếng SJC đã được sản xuất từ trước 2012. Hiện ngân hàng đang chờ hướng dẫn đăng ký sản xuất vàng miếng.

Khảo sát thêm tại ngân hàng khác như Eximbank: Giá vàng miếng SJC 999.9 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) được Eximbank niêm yết ở mức 140,6 - 141,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn ACB 100.000 đồng/lượng mua vào và bằng bán ra.

Giá vàng công bố tại website Ngân hàng Nam A Bank.

Hay như Nam A Bank, ngân hàng này công bố giá vàng SJC ở mức 139,9 - 141,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch hai chiều mua - bán là 2 triệu đồng/lượng.

Tại VietinBank, nhà băng này công bố giá càng gói SJC dạng 1 lượng ở mức 139,4 - 141,4 triệu đồng/lượng, "đắt" ngang Eximbank. Còn Sacombank-SBJ công bố giá vàng miếng có phần "nhỉnh" hơn chút, ở mức 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).