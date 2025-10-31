Cập nhật mới nhất về lợi nhuận ngân hàng quý III/2025: 2 "ông lớn" big4 giữ vị trí quán quân

Tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đến cuối tháng 9 đạt hơn 13% so với đầu năm, hướng tới mục tiêu 19–20% cho cả năm 2025. Dù lãi suất đã hạ nhiệt, thanh khoản hệ thống vẫn được duy trì tốt, tạo điều kiện cho lợi nhuận ngành ngân hàng giữ đà ổn định.

Dữ liệu tổng hợp cho thấy, tính đến sáng 31/10 bức tranh kết quả kinh doanh ngành ngân hàng trong quý III/2025 và 9 tháng đầu năm đã dần rõ nét với phần lớn kết quả tích cực, đặc biệt có nhiều nhà băng tăng trưởng đến 3 chữ số.

Mới nhất, "ông lớn" Vietcombank đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 11.239 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Vietcombank báo lãi trước thuế 33.133 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ và tiếp tục giữ vững vị trí quán quân lợi nhuận của ngành ngân hàng, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Theo sát Vietcombank, VietinBank gây ấn tượng với lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 tăng tới 62% so với cùng kỳ, đạt hơn 10,6 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm của VietinBank tăng 51% so với cùng kỳ, là mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm ngân hàng lớn.

Bên cạnh đó, HDBank cũng đã công bố lãi trước thuế quý III đạt 4.735 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, HDBank báo lãi trước thuế đạt 14.803 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu sinh lời ROE đạt 25,2% và ROA 2,1%, thuộc top dẫn đầu ngành.



Ngân hàng cho biết điểm tích cực trong hoạt động trong 9 tháng đầu năm là thu nhập ngoài lãi đạt 5.366 tỷ đồng, tăng 178,6%, nhờ chiến lược số hóa mạnh mẽ và đa dạng hóa nguồn thu. Giao dịch qua kênh số tăng 47%, chiếm 94% tổng giao dịch, giúp CIR giảm còn 25,7% – một trong những mức thấp nhất ngành.

Bên cạnh đó, Sacombank cũng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với lợi nhuận trước thuế đạt 3.657 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng Sacombank báo lãi lợi nhuận trước thuế đạt 10.988 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng tư nhân VIB công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7.040 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt đạt 15% và 11%.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, VIB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hơn 14.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 7.040 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Ngân hàng OCB cũng đã công bố báo cáo tài chính quý III với lợi nhuận trước thuế đạt 1.538 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.228 tỷ đồng, tăng 253,7%.

Trong quý III, hoạt động kinh doanh cốt lõi thu nhập lãi thuần của OCB đạt gần 2.424 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Theo giải trình của ngân hàng thu nhập lãi thuần tăng so với cùng kỳ năm ngoái do tăng trưởng quy mô tín dụng nhằm phục vụ nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Tương tự, các khoản thu nhập ngoài lãi cũng mang lại kết quả khả quan trong quý này, khi thu về 507 tỷ đồng, gấp 2,23 lần so với cùng kỳ.

Còn SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6.739 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm, tăng 49,5% so với cùng kỳ và hoàn thành sớm 104% kế hoạch năm 2025.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 380.808 tỷ đồng, tăng 16,92% so với thời điểm cuối năm 2024 và hoàn thành 106% kế hoạch năm 2025. So với thời điểm 31/12/2024, dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,6%, đạt 233.562 tỷ đồng. Huy động tiền gửi và giấy tờ có giá tăng 6,5% so với cuối năm 2024, đạt mốc 211.674 tỷ đồng.

Trong khi đó, MB công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 23.139 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ, hoàn thành 73% kế hoạch năm. Riêng trong quý III, lợi nhuận của ngân hàng giảm nhẹ 0,8% mang về gần 7.250 tỷ đồng.

Với kết quả này, MB vượt qua VPBank và xếp thứ hai về lợi nhuận các ngân hàng công bố báo cáo tài chính quý III, chỉ sau Techcombank.

Hay như ABBANK, ngân hàng này công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế quý III/2025 đạt 646 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 343 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ở mức 2.319 tỷ đồng, gấp 9,7 lần so với cùng kỳ, thực hiện 128% kế hoạch cả năm (1.800 tỷ đồng).

