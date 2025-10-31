SHB trình kế hoạch chào bán hơn 700 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 53.400 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB; HoSE: SHB) đã công bố phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 16,32%.

Theo phương án công bố để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, SHB dự kiến tăng vốn thông qua ba hình thức bao gồm chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước, phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu và 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Thứ nhất, SHB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 4,35% số cổ phiếu đang lưu hành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Giá chào bán được xác định là bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu SHB trong 10 phiên giao dịch liên tiếp liền kề trước ngày Hội đồng Quản trị ban hành nghị quyết triển khai phương án chào bán.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành, SHB phân bổ cho vay bổ sung lưu động, đầu tư tài sản cố định và tăng cường cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án. Ngân hàng mong muốn tìm kiếm những đối tác là nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc tổ chức đồng hành, nhằm nâng cao năng lực quản trị, công nghệ và mở rộng thị trường.

Trích thông báo lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản của SHB.

Thứ hai, SHB dự kiến triển khai phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 10 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 12.500 đồng/cổ phiếu.

Theo SHB, tổng số tiền huy động từ đợt phát hành dự kiến là 5.742 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ dành 3.742 tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án, dành 1.500 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động, tài sản cố định và 500 tỷ đồng cho vay cá nhân tiêu dùng, mua nhà.

Thứ ba, ngân hàng sẽ phát hành 90,6 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động SHB với giá 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng. Số tiền thu được dự kiến 906 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ SHB sẽ tăng thêm tối đa 7.500 tỷ đồng, từ 45.942 tỷ đồng lên mức 53.442 tỷ đồng, dự kiến vươn lên TOP 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Thời gian triển khai dự kiến trong quý IV/2025 và năm 2026.

Ngân hàng cho biết việc tăng vốn điều lệ giúp SHB nâng cao nền tảng tài chính và năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện mở rộng quy mô, phát triển hoạt động kinh doanh trong chiến lược chuyển đổi toàn diện.

Nguồn lực vốn mạnh mẽ cho phép ngân hàng đẩy mạnh đầu tư công nghệ nhằm tăng trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng và đẩy mạnh hoạt động tín dụng, kinh doanh hiệu quả hơn nữa.

Về tình hình kinh doanh, SHB công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 12.307 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và thực hiện 85% kế hoạch năm. Ước tính riêng trong quý III, ngân hàng thu về khoản lãi trước thuế hơn 3.360 tỷ đồng, tăng 54,6% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của SHB đạt 852.695 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2024,từng bước hướng tới con số 1 triệu tỷ đồng năm 2026. Dư nợ cấp tín dụng đạt gần 616.600 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Về chất lượng tài sản, ngân hàng kiểm soát chặt chẽ với mục tiêu nợ xấu duy trì dưới 2%. Các chỉ số an toàn vốn như CAR đạt trên 12%.