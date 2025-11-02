Cầu thị trường giảm mạnh Thép Nam Kim (NKG) báo lãi quý III lao dốc

CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025. Theo đó, Thép Nam Kim ghi nhận lợi nhuận quý III giảm mạnh chủ yếu do cầu thị trường thu hẹp nhanh hơn các chi phí đầu vào.



Cụ thể, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt đạt 3.789 tỷ đồng và 180 tỷ đồng, lần lượt giảm 27% và 60% so với cùng kỳ năm trước và giảm 9,9% và 33% so với quý liền kề. So với quý trước, biên lợi nhuận gộp giảm về mức 4,8% do Thép Nam Kim không hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm mạnh xuống mức 109 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước và giảm 35% so với quý liền kề.



Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu (tỷ lệ SG&A/doanh thu) đạt 2,9% – thấp hơn đáng kể so với các quý trước. Các nhà phân tích của VDSC nhận định nhiều khả năng do doanh nghiệp tập trung vào các đơn hàng nội địa quy mô lớn, giảm được chi phí bán hàng.

Về sản lượng bán hàng, trong quý 3, tổng sản lượng tôn mạ tiêu thụ đạt 109 nghìn tấn, giảm 9% so với cùng kỳ và giảm 3% so với quý II/2025, với tỷ trọng đơn hàng nội địa tăng lên 71%

Nguồn: VDSC

Kết quả, quý III/2025 Thép Nam Kim ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 49,5 tỷ đồng, giảm 23,6% so với Quý III/2024.



Giải trình về kết quả nói trên, Thép Nam Kim cho biết do nhu cầu thị trường giảm dẫn đến doanh thu trong kỳ giảm nhanh hơn mức giảm của giá vốn, qua đó làm biên lợi nhuận gộp giảm mạnh hơn 60%. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm mạnh hơn mức giảm của doanh thu) nên lợi nhuận cuối cùng của Thép Nam Kim giảm 23,6%.

Lũy kế 9 tháng 2025, Thép Nam Kim bán ra 602 nghìn tấn tôn mạ và ống thép, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, tiêu thụ nội địa tăng 100% (chiếm 60% tỷ trọng so với mức 27% cùng kỳ), tiêu thụ xuất khẩu giảm 53%.

VDSC đánh giá, kết quả kinh doanh quý III/2025 của Thép Nam Kim chưa cho thấy sự phục hồi. Tuy nhiên, điểm tích cực là NKG đang tăng được vị thế tại thị trường nội địa (thị phần nội địa lớn thứ 3), vốn không phải là thị trường chủ lực các năm trước.



Tại ngày 30/09/2025, tổng tài sản của Thép Nam Kim tăng mạnh gần 3.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm lên 16.473 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí đầu tư dỡ dang dự án nhà máy thép; tiền và các khoản tương đương tiền giảm gần 50 tỷ đồng, xuống còn 348 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, áp lực trả nợ vay ngắn hạn đã giảm khi vay nợ ngắn hạn giảm từ hơn 6.300 tỷ xuống hơn 4.900 tỷ đồng; trong khi đó vay nợ dài hạn xuất hiện số dư gần 2.050 tỷ đồng.