CEO Kido Trần Lệ Nguyên: Trước mỗi gia đình đều có một thùng mì gói nhưng giờ lại ít, "xu hướng" là chìa khoá!

Theo ông Trần Lệ Nguyên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kido, trải qua đại dịch, chúng ta thấy hành vi người tiêu dùng đã thay đổi, vì vậy "xu hướng" là chìa khoá.

Động cơ đổi mới sáng tạo: Hiểu đúng, làm "trúng"

Buổi lễ Khai mạc InnoEx - sự kiện quốc tế thường niên thúc đẩy hoạt động đổi mới và tăng trưởng dành cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và khu vực ASEAN vừa diễn ra tại TP.HCM, sự kiện được bảo trợ bởi UBND TP.HCM.

Tại sự kiện, ông Albert Antoine - thành viên ban cố vấn InnoEx 2023 - từng là cố vấn chiến lược về Đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học Dữ liệu cho Văn phòng Thủ tướng Singapore và nhiều công ty lớn của châu Á, đổi mới là chủ đề đã quen thuộc trên thế giới, và cũng đã được áp dụng nhiều tại Việt Nam. Thế nhưng, "chúng ta nói rất nhiều về đổi mới sáng tạo, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu đúng, áp dụng đúng cách", Albert Antoine nói.

Theo ông Albert, có ba dạng thức khác nhau của đổi mới sáng tạo, bao gồm: Đổi mới nhờ sự tình cờ hoặc cơ hội; Đổi mới sáng tạo mở, tức liên kết nhiều bên để đổi mới; và Đổi mới sáng tạo sinh tồn. Ông cũng nhận định rằng, Việt Nam rất giỏi đổi mới sinh tồn nhưng hiện chưa có quy chuẩn nào để xác định đúng phương thức đổi mới này.

Có ba phương thức được ông Albert đề xuất để thay đổi tư duy và cách làm để tăng lợi thế cạnh tranh, từ đó trang bị động cơ đổi mới phù hợp cho doanh nghiệp. Ba phương thức này bao gồm: Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng; Tối ưu quy trình; và Nâng cấp mô hình kinh doanh. Một trong những ví dụ nổi bật nhất về tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng là Netflix, với cơ chế đề xuất những bộ phim mới theo thói quen xem phim của người dùng. Cơ chế này đã và đang được áp dụng trên các sàn thương mại điện tử, góp phần cá nhân hóa trải nghiệm và thúc đẩy tăng trưởng.

Khi nói đến tối ưu quy trình, không thể không nhắc đến Amazon cùng cam kết giao hàng trong 24 giờ trong mỗi mùa Black Friday. Để làm được điều này Amazon đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nền tảng phục vụ mục đích kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Đồng thời, họ cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội này để nâng cấp mô hình kinh doanh, mở ra một ngành dịch vụ mới với tên gọi Amazon Web Services. Đây cũng chính là dịch vụ mang lại doanh thu lớn nhất cho Amazon trong nhiều năm trở lại đây.

Ông Albert nhấn mạnh 6 yếu tố để doanh nghiệp bắt đầu, phát triển động cơ đó là: Tư duy lãnh đạo; Ý tưởng hay nhưng quan trọng vận hành; Thất bại nhanh và học nhanh; Bắt đầu nhỏ và bắt đầu sớm; Đặt các mốc quan trọng và đo lường KPI liên tục và Xây dựng văn hóa đổi mới mỗi ngày."

Trang bị động cơ đổi mới cho doanh nghiệp từ doanh nhân thành công

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, việc suy nghĩ ngoài khung (out of the box) là một trong những điều kiện tiên quyết mà những người làm kinh doanh cần áp dụng. "Phải suy nghĩ ngoài cái khung được dạy, mình mới dám thách thức những hiện trạng khoa học hiện tại để thay đổi. Nếu thay đổi chỉ dựa trên những cái được dạy từ trước sẽ không thay đổi được", ông Mỹ chia sẻ.

Các diễn giả tái sự kiện.

Không giới hạn ở những start-up (công ty khởi nghiệp) hay các công ty vừa và nhỏ, chính những tập đoàn lớn với tuổi đời cao cũng hoàn toàn có khả năng "phá khung" và đổi mới. Bởi theo các chuyên gia, công ty dù lớn hay nhỏ cũng đều bắt đầu từ "start-up". Đồng thời, trong nội tại các công ty lớn tồn tại một văn hóa đặc biệt: văn hóa tái sinh. Nghĩa là các công ty lớn, khi trải qua những giai đoạn thử thách, đã tìm ra cách tự thay đổi và biến hóa để thích nghi với điều kiện mới, từ đó trưởng thành hơn và tăng trưởng tốt hơn.

Ông Trần Lệ Nguyên - Nhà đồng sáng lập, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tập đoàn Kido nhấn mạnh: "Trải qua đại dịch, chúng ta thấy hành vi người tiêu dùng đã thay đổi, vì vậy "xu hướng" là chìa khoá. Song song, kết hợp với công nghệ để đo lường liên tục để nắm bắt xu thế thị trường và đi vào bên trong doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của hành vi người tiêu dùng. Nhưng muốn mở rộng tư duy, chúng ta cần nắm bắt xu hướng thế giới."

Ông Nguyên dẫn chứng: Vì sao mỗi gia đình đều có một thùng mì gói nhưng bây giờ lại ít? Không phải do đối thủ ảnh hưởng mà do hành vi thay đổi, vì dịch vụ vận chuyển phát triển người ta ăn đồ tươi hơn nên không còn cần thùng mì gói đó nữa.

Đồng thời, cấu trúc và văn hóa doanh nghiệp cũng là một trong những nguồn "nhiên liệu" quan trọng thúc đẩy động cơ đổi mới hoạt động. Để có thể thúc đẩy động cơ đổi mới hoạt động tốt, theo ông Trần Lệ Nguyên - Nhà đồng sáng lập, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Kido, chiến lược và văn hóa công ty là linh hồn, còn làm việc tập thể là quan trọng nhất.

Trần Lệ Nguyên - Nhà đồng sáng lập, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tập đoàn KIDO

Ngoài những yếu tố về tư duy hay văn hóa, tài chính cũng là một "nhiên liệu" được các chuyên gia nhắc đến nhiều khi nói về việc vận hành động cơ đổi mới. Ông Steven Trương - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc VinBrain - cho biết, mỗi năm công ty này dành ra 5-7% ngân sách cho các dự án vườn ươm doanh nghiệp (incubator project). Ông Steven Trương chia sẻ: "Tại sao một tập đoàn 2.500 tỷ đô la như Microsoft luôn phải thay đổi? Vì không thay đổi sẽ chết. Theo ông, khi thay đổi cần có kế hoạch hành động rõ ràng, đo lường được rủi ro và quản trị được rủi ro".

Ông Steven Trương cũng nhấn mạnh 3 điểm quan trọng để dẫn dắt doanh nghiệp thành công, ông nói: "Xe điện đang là trào lưu mới ESG, cũng là tăng trưởng xanh, nhưng chúng ta cần nói về rác thải và quản lý nó để con cháu mình có đời sống xanh. Thứ hai là Social impact, tạo ra tầm ảnh hưởng cho xã hội, và thứ ba là "governance" - quản trị rủi ro. Trong đổi mới phải đi theo xu hướng thế giới cộng với quản lý doanh nghiệp của mình trường tồn và lâu dài."

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank chia sẻ, nguồn ngân sách là yếu tố cần thiết khi thực hiện bất kỳ điều gì, nhưng đó không phải là vấn đề đầu tiên. Doanh nghiệp muốn đổi mới cần dựa trên phân khúc và nhu cầu khách hàng, từ đó tạo ra sản phẩm dịch vụ tốt nhất để thu hút khách hàng. "Công nghệ đắt chưa chắc là phù hợp. Chúng ta cần những văn hóa, đội nhóm có thể chiến đấu cùng nhau để có thể thay đổi, tạo nên một sản phẩm tốt hơn. Khi có kế hoạch rõ ràng như vậy thì chắc chắn sẽ có tiền", ông Quang khẳng định.