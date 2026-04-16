Charmora City: Khi đặc quyền khoáng nóng nâng tầm chuẩn sống Wellness tại Nha Trang

Wellness Living: Thước đo giá trị của bất động sản thời đại mới

Báo cáo từ Global Wellness Institute (GWI) đã chỉ ra một thực tế khách quan: các dự án bất động sản tích hợp mô hình chăm sóc sức khỏe luôn được định giá cao hơn từ 10-25% so với mặt bằng chung. Nghiên cứu America at Home, cho thấy sức khỏe là yếu tố số một ảnh hưởng đến lựa chọn mua nhà tại Mỹ. GWI dẫn chứng các nghiên cứu cho thấy 80%-90% kết quả sức khỏe, nguy cơ mắc bệnh và tuổi thọ phụ thuộc vào các yếu tố môi trường và lối sống – chứ không phải di truyền.

"Không khí và nước sạch, ánh sáng tự nhiên, đường phố an toàn, tính bền vững và cơ hội kết nối xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ và hạnh phúc", Teri Slavik-Tsuyuki, đồng chủ tịch Sáng kiến ​​Cộng đồng và Bất động sản Chăm sóc Sức khỏe và đồng sáng lập Nghiên cứu America at Home đánh giá.

Các dự án bất động sản tích hợp mô hình chăm sóc sức khỏe luôn được định giá cao hơn từ 10-25%. Ảnh minh họa

Các con số và nghiên cứu này minh chứng cho sự dịch chuyển của dòng vốn thông minh vào những không gian ưu tiên tái tạo năng lượng. Trong bối cảnh áp lực hạ tầng đô thị, Wellness không còn là tiện ích bổ trợ mà trở thành tiêu chuẩn cốt lõi để định nghĩa một cộng đồng thịnh vượng.

Trên bình diện quốc tế, việc tích hợp tài nguyên thiên nhiên vào quy hoạch đô thị chính là công thức tạo nên giá trị thặng dư cho bất động sản.

Tại Nhật Bản, văn hóa "Onsen trị liệu" được xem là nền tảng của sự trường thọ, giúp các khu đô thị, nghỉ dưỡng khoáng nóng “ăn nên làm ra” và sở hữu giá trị thương hiệu trường tồn. Tương tự, tại Baden-Baden (Đức) – di sản thế giới được UNESCO công nhận, đặc quyền từ dòng khoáng nóng đã đưa giá trị nhà ở tại đây vào nhóm đắt đỏ bậc nhất Châu Âu. Sự khan hiếm của tài nguyên chính là bảo chứng vững chắc cho tính thanh khoản và khả năng bảo toàn giá trị tài sản trước mọi biến động thị trường.

Sun Group kiến tạo chuẩn sống mới tại Charmora City với Clubhouse nội khu quy mô hơn 3.000m2.

Tiếp nối tư duy đó, Sun Group hiện thực hóa chuẩn mực này tại Charmora City bằng kế hoạch dẫn dòng khoáng nóng trực tiếp vào Clubhouse nội khu quy mô hơn 3.000m2. Đây không đơn thuần là một tiện ích, mà là bước chuyển chiến lược từ nghỉ dưỡng thông thường sang chăm sóc sức khỏe chủ động suốt 365 ngày.

Đại diện Sun Property nhấn mạnh: "Với sự vận hành của Sun Paradise Land, Onsen 3 kiến tạo quy trình trị liệu chuyên sâu ngay tại nơi ở, khẳng định đẳng cấp sống vượt trội cho cư dân".

Onsen 3: Hiện thực hóa tiêu chuẩn trị liệu quốc tế tại Nha Trang

Sự khác biệt của Onsen 3 nằm ở khả năng giải tỏa áp lực tinh thần thông qua quy hoạch thuận tự nhiên. Dưới tư vấn thiết kế từ Broadway Malyan, hệ kính kịch trần mở ra tầm nhìn Panorama 360 độ hướng biển – sông – núi, giúp tối ưu hóa ánh sáng và đối lưu không khí. Sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại cùng công viên trị liệu ven sông tạo nên môi trường vi khí hậu trong lành, cho phép cư dân duy trì sự cân bằng trong tâm trí sau mỗi ngày dài.

Hệ kính kịch trần tại Onsen 3 mở ra tầm nhìn Panorama 360 độ hướng biển – sông – núi.

Vượt xa những khái niệm cảnh quan thông thường, Onsen 3 được định vị như một đặc khu trị liệu, nơi trải nghiệm sống được đánh thức trọn vẹn qua ngũ quan. Mỗi sáng thức giấc, cư dân đón luồng gió tươi mát từ sông, thả lỏng tầm nhìn theo tầng xanh mướt của công viên để cảm nhận sự tĩnh tại. Thanh âm dòng nước, hương khoáng nóng dịu nhẹ cùng xúc giác khi làn nước vỗ về làn da tạo nên liệu pháp “Healing” đích thực. Sở hữu căn hộ tại đây chính là nắm giữ đặc quyền phục hồi năng lượng cá nhân, nơi mọi áp lực đô thị hoàn toàn được hóa giải bằng sự kết nối sâu sắc giữa cơ thể và thiên nhiên.

Hơn cả một không gian an cư, việc đầu tư vào Onsen 3 còn là bước đi chiến lược vào một cộng đồng thượng lưu với hệ sinh thái tiện ích đồng bộ. Với thiết kế giao thoa giữa di sản văn hóa Champa và ngôn ngữ thiết kế tối giản, dự án tạo nên diện mạo độc bản cho Nha Trang. Đây là sự lựa chọn ưu tiên của những chủ nhân khát khao khẳng định phong cách sống khác biệt.

Giá trị bền vững từ bài toán quy hoạch và pháp lý

Với giá trị riêng biệt, Onsen 3 và The Onsen là mắt xích quan trọng trong hệ giá trị “Live – Work – Play” của Charmora City. Dự án được quy hoạch thành ba hòn đảo chức năng riêng biệt: Capital Island – đảo hành chính, Festival Island – đảo lễ hội và Elite Island – đảo an cư biệt lập dành cho giới tinh hoa. Địa thế "tứ thủy triều quy" bao bọc bởi sông Quán Trường và sông Tắc, cùng hệ thống an ninh 3 lớp tại Elite Island đã tạo nên một cộng đồng biệt lập, riêng tư nhưng vẫn kết nối với tâm điểm sôi động của thành phố.

Onsen 3 là mắt xích quan trọng trong hệ giá trị “Live – Work – Play” của Charmora City. Ảnh minh họa

Là một trong những chủ sở hữu đầu tiên của căn hộ tại Elite Island, Charmora City, chị Quỳnh Trang - một nhà đầu tư lâu năm cho biết, khí hậu ôn hòa của Nha Trang chính là tài sản vô giá cho sức khỏe.

"Tuy nhiên, để tìm kiếm không gian an cư lâu dài, tôi ưu tiên những dự án được quy hoạch bài bản. Onsen 3 đã thuyết phục tôi nhờ mô hình Wellness chuyên sâu cùng đặc quyền khoáng nóng ngay tại nhà. Việc sở hữu một sản phẩm trong quần thể sinh thái chỉn chu như Charmora City không đơn thuần là một quyết định tài chính, mà là khoản đầu tư trực tiếp vào chất lượng sống bền vững của cả gia đình", chị Trang chia sẻ.

Cư dân Onsen 3 tận hưởng mô hình Wellness chuyên sâu cùng đặc quyền khoáng nóng ngay tại nhà. Ảnh minh họa

Đón đầu lộ trình Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cùng sự hoàn thiện của hạ tầng cao tốc và mở rộng sân bay quốc tế, Onsen 3 không chỉ là chốn an cư lý tưởng hay điểm đến cho xu hướng làm việc từ xa (Workation). Dự án xác lập vị thế của một "First Home" đẳng cấp, nơi mỗi căn hộ là một di sản truyền đời mang giá trị kế thừa. Đây chính là lựa chọn dành cho những chủ nhân thấu hiểu rằng: sức khỏe là khoản đầu tư đắt giá nhất, và bất động sản được định nghĩa bằng chất lượng sống bền vững chính là khoản đầu tư trường tồn cùng thời gian.