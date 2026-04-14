Huế cho thuê gần 48,2 ha đất triển khai dự án nuôi tôm công nghệ cao

UBND TP. Huế vừa ban hành quyết định cho Công ty TNHH Growmax Huế thuê đất tại phường Phong Phú để thực hiện dự án khu nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao.

Theo quyết định, diện tích đất được cho thuê là 481.990 m², thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày ký, với hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Dự án được triển khai thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Khu đất có vị trí tại phường Phong Phú (trước đây thuộc xã Điền Hương, huyện Phong Điền), được xác định ranh giới theo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 do cơ quan chuyên môn lập và phê duyệt.

UBND TP. Huế giao Sở Nông nghiệp và Môi trường ký hợp đồng thuê đất, tổ chức bàn giao đất trên thực địa, đồng thời hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Sở Tài chính được giao trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ triển khai dự án khu nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao.

Công ty TNHH Growmax Huế được yêu cầu phải sử dụng đất đúng mục đích, triển khai dự án theo đúng quy mô, tiến độ đã được phê duyệt và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng và môi trường.

Dự án khu nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao này được kỳ vọng góp phần phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị sản xuất và hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn TP. Huế.