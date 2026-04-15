Dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ, truy trách nhiệm nhà đầu tư

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến nay đã có 15/21 trạm dừng nghỉ đưa vào khai thác một số hạng mục dịch vụ công phục vụ nhu cầu đi lại trên cao tốc, trong khi vẫn còn 6 trạm chưa được khai thác.

Theo tiến độ hợp đồng, các trạm dừng nghỉ cơ bản phải hoàn thành trong quý I - II/2026. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần đôn đốc, cảnh báo, tiến độ thực tế vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Mô phỏng dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam do Ai khởi tạo.

Thực tế, một số trạm dừng nghỉ đã khai thác dịch vụ thiết yếu nhưng chưa hoàn thiện đường ra vào và bãi đỗ xe theo thiết kế; nhiều trạm chưa hoàn thành cây xăng, trạm sạc để cung cấp nhiên liệu.

Về nguyên nhân, Cục Đường bộ cho rằng, chủ yếu mang tính chủ quan, thuộc trách nhiệm của một số nhà đầu tư do triển khai thiếu quyết liệt, chưa hoàn tất thủ tục, thi công cầm chừng. Đáng chú ý là các liên danh như Petrolimex, Futabuslines - Thành Hiệp Phát.

Để bảo đảm hoàn thành đồng bộ các trạm dừng nghỉ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm hè 2026, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

Các nhà đầu tư phải khẩn trương tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị; bổ sung mũi thi công, tận dụng thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp. Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục dịch vụ công trước ngày 30/4/2026, đồng thời hoàn thành toàn bộ trạm theo đúng tiến độ và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng.

Theo Cục Đường bộ, nếu vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng và quy định pháp luật, nhà đầu tư sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xem xét xử lý theo quy định.

Đối với các ban QLDA, cơ quan này yêu cầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư; đồng thời phối hợp với địa phương tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km144+560).

Bên cạnh đó, các khu quản lý đường bộ được giao thường xuyên kiểm tra hiện trường, cập nhật tiến độ thi công; kịp thời chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nhất là tại các trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác dịch vụ công.