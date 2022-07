Chè ô long xuất khẩu tăng đột biến, Đài Loan nhập mạnh chè Việt Nam

Trong nửa đầu năm 2022, xuất khẩu chè ước tính đạt 54 nghìn tấn, trị giá 94 triệu USD, giảm 6,4% về lượng và giảm 1,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè xuất khẩu bình quân ước tính đạt 1.720,4 USD/tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu chè Việt Nam: Lượng giảm, giá tăng, chè ô long "lên ngôi"

Ước tính của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 6/2022 đạt 13 nghìn tấn, trị giá 24 triệu USD, tăng 17,4% về lượng và tăng 21,5% về trị giá so với tháng 6/2021. Giá chè xuất khẩu bình quân trong tháng 6/2022 ước đạt 1.820,5 USD/tấn, tăng 3,5% so với tháng 6/2021. Tính chung trong nửa đầu năm 2022, xuất khẩu chè ước tính đạt 54 nghìn tấn, trị giá 94 triệu USD, giảm 6,4% về lượng và giảm 1,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè xuất khẩu bình quân ước tính đạt 1.720,4 USD/tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Tính toán theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan

Trong 5 tháng đầu năm 2022, chè xanh và chè đen là 2 chủng loại xuất khẩu chính trong cơ cấu chủng loại chè xuất khẩu của Việt Nam, tỷ trọng xuất khẩu 2 chủng loại này chiếm 79% tổng lượng chè xuất khẩu. Trong đó, chủng loại chè đen xuất khẩu giảm mạnh, đạt 15,77 nghìn tấn, trị giá 24,8 triệu USD, giảm 32,7% về lượng và giảm 26,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè đen xuất khẩu bình quân đạt 1.575,3 USD/tấn, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng xuất khẩu chè đen chiếm 38,1% tổng lượng chè xuất khẩu, giảm 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, trong khi xuất khẩu các chủng loại chính đều giảm trong 5 tháng đầu năm 2022, thì chủng loại chè ô long xuất khẩu lại tăng mạnh, đạt 148 tấn, trị giá 357 nghìn USD, tăng 47,1% về lượng và tăng 62,1% trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Tính toán theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan

Đài Loan tăng nhập khẩu chè của Việt Nam

Diểm đáng mừng của xuất khẩu chè từ đầu năm đến nay là thị phần chè của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của thị trường Đài Loan liên tục tăng.

Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Đài Loan, nhập khẩu chè của thị trường Đài Loan trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 11,5 nghìn tấn, trị giá 33,8 triệu USD, giảm 9,3% về lượng và giảm 5,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè nhập khẩu bình quân vào thị trường Đài Loan trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 2.939,4 USD/tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Cơ quan Hải quan Đài Loan

Mặc dù, Việt Nam là thị trường cung cấp chè chính cho thị trường Đài Loan, với lượng chiếm tỷ trọng lớn, nhưng trị giá lại khá thấp. Do chủng loại chè của Việt Nam chủ yếu là chè xuất thô trong chế biến thực phẩm sử dụng các nguyên liệu trà như trà sữa, bột matcha, nên trị giá không cao. Giá chè bình quân nhập khẩu từ Việt Nam ở mức thấp đạt 1.661,9 USD/tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021. Để nâng cao giá trị gia tăng cho các chủng loại chè, các doanh nghiệp Việt Nam cần đa dạng hóa sản phẩm chè. Chất lượng chè phải đáp ứng tiêu chuẩn của Đài Loan, nếu sản phẩm đạt chất lượng tốt, cơ hội cho chè Việt Nam tại thị trường Đài Loan là rất lớn.

Nguồn: Cơ quan Hải quan Đài Loan

Về chủng loại: Chè đen là chủng loại chính thị trường Đài Loan nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2022, đạt 8,4 nghìn tấn, trị giá 21,8 triệu USD, giảm 10,2% về lượng và giảm 8,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè đen nhập khẩu bình quân đạt 2.603,4 USD/ tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam cung cấp 44,3% tổng lượng chè đen nhập khẩu vào thị trường Đài Loan, tiếp theo là thị trường Xrilanca, Ấn Độ, Indonesia…

Với chủng loại chè xanh, thị trường Đài Loan nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 3,2 nghìn tấn, trị giá 12,1 triệu USD, giảm 6,7% về lượng và tăng 0,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè xanh nhập khẩu bình quân đạt 3.826,7 USD/tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam là thị trường cung cấp chính chủng loại chè xanh cho thị trường Đài Loan, với lượng chiếm 71,9% tổng lượng chè xanh nhập khẩu, tiếp theo là thị trường Nhật Bản chiếm 24,3%, Indonesia chiếm 2,8%...

Nguồn: Cơ quan Hải quan Đài Loan (Ghi chú: Mã HS: 090210, 090220, 090230, 090240)