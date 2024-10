Đóng cửa phiên, chỉ số VN-Index hôm nay giữ sắc xanh nhẹ với mức tăng 2,05 điểm, chốt phiên ở mức 1.254,77 điểm. Tại sàn Hà Nội, chỉ số giảm 0,03 điểm về 224,59 điểm.

Sắc xanh lan tỏa trên bảng điện, toàn thị trường ghi nhận 25 mã đóng trần, 389 mã tăng giá, 899 mã đứng tham chiếu, 283 mã giảm. Tính riêng rổ VN30 ghi nhận 9 mã giảm và 15 mã tăng điểm.

Với những biến động tiêu cực trong các phiên gần đây, nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng khiến thị trường khá trầm lắng. Điển hình trên sàn HoSE ghi nhận hơn 400 triệu đơn vị khớp lệnh, tương ứng giá trị đạt 9.217,84 tỷ đồng, thấp hơn nhiều mức trung bình 20 phiên.

Nguồn: Vietstock.

Nhóm các cổ phiếu trụ HPG, FPT, VCB, ACB, TCB, MSN... là nhóm dẫn dắt thị trường khi đóng góp 2,59 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VHM, EIB, VNM, HDB, GAS.... đè nặng và lấy đi 2,77 điểm của chỉ số VN-Index hôm nay.

Mở cửa giao dịch, chỉ số hồi phục nhẹ nhưng phe bán áp đảo, VN-index về dưới ngưỡng tham chiếu. Trong phiên, chỉ số VN-Index hôm nay giằng co nhưng kết phiên vẫn giữ được sắc xanh nhạt. Đặc biệt, nhà tài trợ chương trình "Anh trai say hi" VIB dù kết phiên ở mức tham chiếu nhưng là mã dẫn đầu thanh khoản của nhóm cổ phiếu tài chính.

Tại thời điểm kết phiên, cổ phiếu VIB đứng mức 18.250 đồng/cổ phiếu với hơn 14,48 triệu đơn vị khớp lệnh và dư mua hơn 3,67 triệu đơn vị. Trong khi đó, EIB lại là một trong những mã giảm mạnh của nhóm ngân hàng hôm nay với 4,8%, bất chấp kết quả kinh doanh tích cực, gấp 3 lần cùng kỳ. Các mã còn lại tăng nhẹ, chủ yếu dưới 1% như VCB, MBB, STB, SHB, TCB...

Đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán, ghi nhận sự phân hóa rõ rệt, trong đó các mã tăng như SSI, VND, ORS, HCM, MBS... thì VIX, SHS,... lại là các mã giảm điểm.

Ở nhóm bất động sản, sắc đỏ chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, trong đó có 3 cổ phiếu họ nhà Vin là VHM, VRE, VIC, PDR, DIG, VRE... Các mã còn lại như AGG, DXG, NVL, KDH, KBC,.. tăng khá.

Nổi bật trên bảng điện là nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu, tiêu dùng không thiết yếu với sắc xanh bao phủ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu đầu ngành thép như: HPG, DGC, HSG, GVR, DCM,...

Phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 680 tỷ đồng trên cả 3 sàn, trong đó riêng sàn HoSE, khối này bán ròng 474 tỷ đồng. Dữ liệu cho thấy, khối ngoại xả mạnh MSN, HPG, DXG, KBC, VNM, BID...

Điểm sáng vẫn đến từ một số mã tím trần như SMC, CIG, VRC, TDW, OGC,... Kết phiên, độ rộng thị trường nghiêng về phe bán với 285 mã giảm và 102 mã tăng.

CTCK KB Việt Nam (KBSV) cho biết, diễn biến thị trường tiếp tục nghiêng về chiều hướng phân phối với việc phe bán chiếm ưu thế trong hầu hết thời gian của phiên cuối tuần trước. Điểm tích cực là áp lực cung giá thấp đã phần nào được kiểm soát tốt hơn phiên liền trước và không có hiện tượng bán tháo giá thấp.

Điều này gợi mở cơ hội xuất hiện nhịp hồi phục sớm cho VN-Index trong những phiên tới. Mặc dù vậy, khi xu hướng đi ngang đang đóng vai trò chủ đạo, phản ứng hồi phục tại các vùng hỗ trợ yếu thường không kéo dài và rủi ro rơi xuống các vùng hỗ trợ mạnh hơn vẫn đang để ngỏ.

Nhà đầu tư được khuyến nghị có thể áp dụng chiến lược mua bán linh hoạt 2 chiều, mua tại hỗ trợ/bán tại kháng cự, kết hợp với việc tái cơ cấu và điều chỉnh tỷ trọng nắm giữ về mức an toàn.