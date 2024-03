Chinh phục ngưỡng 1.280 "bất thành", xu hướng tăng của VN-Index chưa bị phá vỡ?

VN-Index chinh phục ngưỡng 1.280 "bất thành" trong tuần. Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn lạc quan rằng, thị trường sẽ được hỗ trợ quanh 1.240 điểm và hồi phục trở lại.

Tuần biến động mạnh của VN-Index, chinh phục ngưỡng 1.280 bất thành

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một tuần giao dịch đầy biến động với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Sau khởi đầu tích cực với VN-Index tăng 3,13 điểm (tương ứng 0,3%), chỉ số này đã đối mặt với áp lực chốt lời và điều chỉnh trong những phiên tiếp theo.

Theo đó, phiên ngày 5/3 ghi nhận sự đảo chiều ấn tượng của thị trường khi VN-Index tăng 8,6 điểm (+0,7%) - mức tăng mạnh nhất 4 phiên trở lại đây. Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài được lâu khi áp lực bán tăng cao khiến VN-Index giảm 0,5% (giảm 6,2 điểm) vào phiên 6/3. Tuần giao dịch kết thúc với phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2023, VN-Index giảm 21,1 điểm (giảm 1,7%) xuống mức 1.247 điểm, với lực bán chủ yếu tập trung vào những cổ phiếu bluechip có mức tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Dòng tiền nội địa vẫn duy trì sự quan tâm đến thị trường, tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Do những biến động mạnh ở những phiên cuối tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.247,4 điểm, tương đương mức giảm 0,9% so với cuối tuần trước; chỉ số HNX- Indexvà UPCOM cùng ghi nhận mức tăng nhẹ 0,1% lên 236,3 và 91,2 điểm.

VN-Index tuần qua.

Đáng chú ý, trong tuần thanh khoản tiếp tục cải thiện với giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt 30.187 tỷ đồng/phiên (tăng 15,9% so với tuần trước). Tuần này, khối ngoại trở lại bán ròng trên cả 3 sàn, chủ yếu trên HOSE với giá trị 981,4 tỷ đồng (so với mua ròng 108,4 tỷ đồng tuần trước). HNX ghi nhận mua ròng nhẹ 37 tỷ đồng trong khi giá trị bán ròng trên UPCOM ghi nhận 20 tỷ đồng (tăng 15% so với tuần trước). Tổng cộng, khối ngoại bán ròng 964 tỷ đồng trên cả ba sàn.



Chứng khoán tuần tới (từ 11/3 - 15/3), xu hướng tăng của thị trường chưa bị phá vỡ?

Dự báo chứng khoán tuần tới (từ 11/3 - 15/3), ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích VnDirect cho rằng, áp lực chốt lời tăng mạnh khi chỉ số VN-Index chinh phục ngưỡng kháng cự 1.280 điểm "bất thành" trong phiên cuối tuần qua. Tuy nhiên, xu hướng tăng của thị trường vẫn chưa bị phá vỡ khi chỉ số VN-Index vẫn đang giao dịch trên đường MA20.

Bên cạnh đó, những lo ngại đối với tỷ giá và thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng đã có tín hiệu lắng dịu. Đáng chú ý, sau khi vượt vùng 24.700 đồng đổi 1 USD, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng đã lùi dần về vùng 24.650 đồng trong phiên cuối tuần. Do đó, theo ông Hinh, tâm lý thị trường có thể sớm ổn định trở lại.

"Nhà đầu tư nên thận trọng quan sát kỹ lực cầu tại vùng hỗ trợ 1.230 điểm (biên độ cộng/trừ 10 điểm). Nếu giữ vững được vùng này, xu hướng tăng của thị trường sẽ được bảo toàn và dòng tiền có thể luân chuyển sang những nhóm cổ phiếu đã có nhịp tích lũy thời gian vừa qua như nhóm thép, chứng khoán, bất động sản và một số cổ phiếu vốn hóa vừa (mid-cap)", ông nói.

Nhận định về chiến lược đầu tư chứng khoán tuần tới (từ 11/3 - 15/3), bộ phận phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank khuyến nghị các nhà đầu tư cân nhắc, tận dụng những phiên rung lắc mạnh để giải ngân mua cổ phiếu tại các vùng hỗ trợ ngay khi thị trường cho tín hiệu mua chủ động trở lại. Một số nhóm cổ phiếu đáng chú ý trong thời gian tới sẽ là các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ..

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thị trường vượt vùng 1.280 điểm bất thành và nhanh chóng lùi bước. Đồng thời, thanh khoản tăng cho thấy nguồn cung chốt lời tiếp tục tăng trở lại và khá áp đảo trên thị trường.

"Thị trường tạm thời đánh mất vùng hỗ trợ 1.250 điểm nên có thể sẽ cần thêm thời gian để kiểm tra lại dòng tiền tại vùng hỗ trợ thấp hơn. Dự kiến thị trường sẽ được hỗ trợ quanh 1.240 điểm và hồi phục trở lại. Do vậy, nhà đầu tư cần quan sát diễn biến diễn biến dòng tiền tại vùng hỗ trợ và tạm thời hạn chế bán mạnh tại các cổ phiếu đang hoặc đã lùi về vùng hỗ trợ. Có thể cân nhắc nhịp điều chỉnh sâu về vùng hỗ trợ tại một số cổ phiếu để cân nhắc mua tích lũy", các chuyên gia phân tích tại VDSC nhận định.