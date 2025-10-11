Chủ hộ kinh doanh karaoke, quán ốc, cafe bị "bêu tên" vì nợ thuế

Theo đó, Thuế cơ sở 21 vừa ban hành loạt quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Những trường hợp bị "bêu tên" ví dụ như chủ hộ kinh doanh Dương Văn Bằng (CAFFEE DIAMON), địa chỉ tại số 100 Đường Nguyễn Văn Linh, phường Bà Rịa, số tiền bị cưỡng chế 70,8 triệu đồng.

Chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Xuân (Karaoke Hương Quê), địa chỉ kinh doanh, địa chỉ tại số 6, Trần Đại Nghĩa, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh, nợ 382 triệu đồng.

Chủ hộ kinh doanh Trịnh Hiền Nghĩa (NN Hồng Hà), địa chỉ kinh doanh tại số 14, Lê Thành Duy, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh, số nợ 50,5 triệu đồng.

Chủ hộ kinh doanh ỐC NGON 3RI, địa chỉ kinh doanh tại số 168, đường Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa, nợ 46,9 triệu đồng.

Nhiều chủ hộ kinh doanh cá nhân bị cưỡng chế thuế. Ảnh minh họa: AI

Chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Tuyết, địa chỉ kinh doanh số 1170-1172 đường Phạm Hùng, phường Bà Rịa, nợ 159,6 triệu đồng.

Chủ hộ kinh doanh Võ Duy Lanh; địa chỉ kinh doanh:số 56K1, Khu phố 7, phường Bà Rịa, nợ 116,3 triệu đồng.

Chủ hộ kinh doanh Trương Công Thắng (Rèm Thanh Tuấn), địa chỉ kinh doanh số 359, СМТ8, КP1, phường Bà Rịa, nợ 65,4 triệu đồng.

Chủ hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Đạt, địa chỉ kinh doanh tại đường Hùng Vương, tổ 6, KP 4, phường Bà Rịa, số tiền bị cưỡng chế 75,5 triệu đồng.

Chủ hộ kinh doanh Võ Thị Ngọc Lan (YẾN SÀO THIÊN LỘC), địa chỉ kinh doanh tại số 18, Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa, nợ 82,3 triệu đồng.

Hay chủ hộ kinh doanh Phạm Thụy Uyên Vi, địa chỉ kinh doanh tại số 174, Nguyễn Hữu Thọ, phường Bà Rịa, nợ 43,6 triệu đồng.

Cơ quan thuế cho biết, trường hợp số tiền trên tài khoản của chủ hộ bị cưỡng chế nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế, ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản. Đồng thời tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.



Bên cạnh các chủ hộ kinh doanh, cơ quan thuế cũng có danh sách doanh nghiệp bị đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đây là những doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế, cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản nhưng vẫn chưa thu đủ đố tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định.

Trong đó, Thuế cơ sở 16 đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận doanh đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Thương mại Bát Phong, địa chỉ tại đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất. Mặt khác, Thuế cơ sở 16 đã bản hành thông báo Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Tương tự, Thuế cơ sở 5 cũng gửi công văn đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Doanh nghiệp tư nhân Kiều Vinh, địa chỉ tại số 556 Trần Hưng Đạo B, phường Chợ Lớn.

Ngoài ra, Thuế cơ sở 21 ban hành thông báo cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH TM DV Phú Gia Kim Ngân, địa chỉ tại 184B Võ Thị Sáu, phường Tam Long, thành phố Hồ Chí Minh, số tiền cưỡng chế 3,5 triệu đồng.