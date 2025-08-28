Những cái tên đáng chú ý trong danh sách nợ thuế tại tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình

Theo thông báo vừa công bố vào ngày hôm nay (28/8), tổng cộng nợ thuế và ngân sách nhà nước (NSNN) đến hết tháng 7/2025 tại Thuế cơ sở 6, thành phố Hải Phòng là 132,7 tỷ đồng, với 53 doanh nghiệp.

Trong đó, doanh nghiệp có số nợ cao đầu bảng là Công ty CP Xây dựng số 15, mức ghi nhận tại thời điểm công bố là hơn 84,5 tỷ đồng.

Theo thông tin tại Cổng dịch vụ quốc gia về ĐKDN, lần cập nhật gần nhất của Công ty CP Xây dựng số 15 đã từ tháng 6/2021. Tại thời điểm đó, Giám đốc Công ty là ông Đoàn Thanh Bình.

Xếp thứ 2 trong danh sách này còn có Công ty CP Dệt may Xuất khẩu Hải Phòng, số nợ ghi nhận ở mức 19,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, những doanh nghiệp có số nợ cao so với mặt bằng chung tại danh sách như Công ty CP DASO (Hải Phòng) nợ hơn 5 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Vạn Hoa H.A.I.P.H.O.N.G nợ 3,1 tỷ đồng.

Tại tỉnh Hưng Yên, thông báo số 1666/TB-HYE ngày 27/8 của Thuế tỉnh Hưng Yên cho biết, đến hết tháng 7/2025, địa bàn tỉnh còn 153 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, số tiền hơn 2.330 tỷ đồng.

Công ty TNHH Vận tải Thuỷ bộ Hải Hà, địa chỉ tại xã Thái Thuỵ, tỉnh Hưng Yên nợ 2.139 tỷ đồng. Được biết, Thuỷ bộ Hải Hà là doanh nghiệp nổi cộm trong các danh sách nợ thuế từ khi còn tỉnh Thái Bình (cũ).

Đáng chú ý, hồi đầu năm 2024, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Trần Tuyết Mai của Thủy bộ Hải Hà đã bị bắt trong vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 310 tỷ đồng, do đó việc hoàn tất nghĩa vụ thuế và NSNN của Công ty càng gặp nhiều khó khăn.

Danh sách của tỉnh Hưng Yên cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm có số nợ trên 10 tỷ đồng. Bao gồm: Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Dịch vụ Phú Hoàng Phát (xã Tiền Hải) nợ 10,2 tỷ đồng; Công ty CP Vận tải biển Anh Tú và Công ty TNHH Vận tải biển Ngọc Hiếu cùng ở địa bàn xã Thái Thuỵ nợ lần lượt 12,1 và 21,8 tỷ đồng. Hay Doanh nghiệp tư nhân cơ khí công nghiệp tàu thuỷ Nguyễn Văn Tuấn (xã Bình Thanh) nợ 33,2 tỷ đồng.

Còn tại tỉnh Ninh Bình, theo danh sách công bố ngày 22/8, tính đến hết ngày 30/6/2025, trên địa bàn tỉnh còn 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN với số nợ tổng cộng hơn 835 tỷ đồng.



Cùng đó còn có hàng chục doanh nghiệp khác nợ số tiền hàng tỷ đồng. Những cái tên đáng chú ý như Trường Đại học Hà Hoa Tiên, nợ 62 tỷ đồng; Công ty TNHH Đại Dương, nợ 21,4 tỷ đồng; Công ty CP Xi măng Tràng An nợ 16,5 tỷ đồng; Công ty đá thạch anh Khang Minh, nợ 12,6 tỷ đồng; hay Công ty TNHH BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp nợ 11,8 tỷ đồng.