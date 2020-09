Chủ pate Minh Chay lên tiếng sau vụ ngộ độc

Ngộ độc Pate Minh Chay: Giám đốc Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới cho hay công ty đang hỗ trợ điều tra làm rõ nguyên nhân thực sự dẫn đến sự cố nhiễm khuẩn, đồng thời hỗ trợ bệnh nhân.

"Là một công ty khởi nghiệp với nguồn lực hạn chế, chúng tôi đang tập trung ưu tiên hỗ trợ các bệnh nhân và ngăn chặn có thêm những ca mới", bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang, Giám đốc Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới, cho hay.

Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới là doanh nghiệp sản xuất pate Minh Chay, sản phẩm khiến nhiều người bị ngộ độc thời gian qua. Công ty có địa chỉ tại số nhà 53, tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội. Bà Trang cũng là chủ sở hữu doanh nghiệp.

Theo bà Trang, công ty đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên được hầu hết gia đình bệnh nhận tại các Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà (Khánh Hoà), Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (Quảng Nam)...

Công ty cũng có biện pháp hỗ trợ về mặt tài chính và phối hợp với các bệnh viện để tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ tích cực hơn cho bệnh nhân như liên hệ với các chuyên gia hỗ trợ điều trị và phục hồi cho một số bệnh nhân.

"Chúng tôi đã huy động hơn 50 người gọi điện cho hơn 7.000 số điện thoại khách hàng đã mua sản phẩm pate Minh Chay để yêu cầu ngừng sử dụng và tiến hành thu hồi sản phẩm sau khi đã nhắn tin 3 lượt cho tất cả khách hàng này", bà Trang nói.

Nhà hàng Vegan Restaurant, nơi phân phối pate Minh Chay tại 30 Mã Mây (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đóng kín cửa và chỉ mở cửa tiếp nhận khách hàng đến trả sản phẩm. Ảnh: Việt Hùng.

Tuy nhiên vẫn còn khoảng hơn 500 khách hàng công ty chưa thể liên lạc được, bà Trang cho biết.

Minh Chay vẫn đang cố gắng phối hợp với các cơ quan chức năng để liên hệ, cảnh báo ngừng sử dụng và thu hồi các sản phẩm, tiếp nhận và cập nhật 24/24 thông tin về các bệnh nhân qua hotline (0981837801).

Tính đến hết ngày 5/9, doanh nghiệp đã thu hồi 41 sản phẩm từ khách hàng chủ yếu tại Hà Nội, bao gồm 35 hộp pate Minh Chay và 106 sản phẩm khác. Công ty đã bàn giao 35 sản phẩm pate Minh Chay cho Công an Hà Nội điều tra.

Cũng theo bà Trang, công ty đang hỗ trợ điều tra làm rõ nguyên nhân thực sự dẫn đến sự cố nhiễm khuẩn đặc biệt này để không chỉ Minh Chay mà bất cứ cơ sở sản xuất nào cũng có thể biết cách phòng tránh trường hợp này tái diễn.

Trước đó, UBND huyện Đông Anh ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới số tiền 17,5 triệu đồng do vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Cùng với đó, Công an Hà Nội đã vào cuộc xác minh, điều tra nguyên nhân 9 người có dấu hiệu ngộ độc khi dùng sản phẩm pate Minh Chay.

Đến nay, TP.HCM, Hà Nội, Khánh Hoà, Đồng Nai và Quảng Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc botulinum do sử dụng pate Minh Chay. Theo chuyên gia y tế, biểu hiện của người bị ngộ độc chất này là đau bụng, đau cơ, mệt mỏi, nhìn mờ hay nhìn đôi, khô miệng, nói khó, nuốt khó, sụp mi mắt, yếu cơ toàn thân.

Hiện, cơ quan chức năng của Công an Hà Nội đã vào cuộc xác minh, điều tra nguyên nhân 9 người có dấu hiệu ngộ độc khi dùng sản phẩm pate Minh Chay.