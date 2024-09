Chủ tịch An Phát Holdings "rời" đi sau 20 năm tâm huyết, chuyện gì đang xảy ra tại đây?

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) vừa thông báo một loạt thông tin quan trọng như: Chủ tịch Hội đồng quản trị xin từ nhiệm, điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm, tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024.

"Đại gia" Nam Đinh ra đi sau 20 năm "tâm huyết"

Nguồn: Website An Phát Holdings

Ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cũng đã nộp đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, tạo thêm sự xáo trộn và thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Ông Dương bắt đầu làm việc tại An Phát Holdings từ năm 2002 với chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Anh Hai Duy (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh - một công ty con của An Phát Holdings). Đến tháng 3/2017, ông Dương được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT An Phát Holdings và tiếp tục đảm nhiệm vị trí này nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong bối cảnh ông Dương nộp đơn xin từ nhiệm thì HĐQT An Phát Holdings cũng thông báo: kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất dự kiến điều chỉnh giảm 7,14%, từ 14.000 tỷ đồng xuống còn 13.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng được điều chỉnh giảm 10,5%, từ mức 314 tỷ đồng còn 281 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, An Phát Holdings ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.640 tỷ đồng, giảm 10% so với kết quả thực hiện nửa đầu năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế ghi nhận tăng tới 6 lần, đạt 271 tỷ đồng.

Với kết quả này, so với kế hoạch sau điều chỉnh thì An Phát Holdings đã thực hiện tới 51% kế hoạch doanh thu và 96% kế hoạch lợi nhuận năm.

Động thái điều chỉnh giảm này diễn ra ngay trước khi Công ty chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Không chỉ dừng lại ở An Phát Holdings, công ty con là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh cũng điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu thuần hợp nhất từ 12.000 tỷ đồng xuống 11.000 tỷ đồng, giảm 8,33% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm từ 377 tỷ đồng xuống còn 314 tỷ đồng, tương ứng giảm 16,71% so với kế hoạch ban đầu.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, Nhựa An Phát Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.746 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế gấp 2,4 lần, đạt 282 tỷ đồng.

Như vậy, sau nửa đầu năm thì Nhựa An Phát Xanh đã hoàn thành 52% mục tiêu doanh thu và 90% mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch mới điều chỉnh.

Đáng chú ý, việc An Phát Holdings và Nhựa An Phát Xanh điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh cả hai công ty này đều đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong nửa đầu năm.

Chủ tịch rút toàn bộ vốn, lãnh đạo cấp cao ồ ạt đăng ký bán cổ phiếu

Trước khi nộp đơn xin từ nhiệm, ông Dương đã đăng ký bán toàn bộ 11,87 triệu cổ phiếu APH, tương đương 4,87% vốn điều lệ. Mục đích của việc bán cổ phiếu được lãnh đạo An Phát Holdings cho biết là nhằm “tái cơ cấu danh mục đầu tư”. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 27/8 - 25/9/2024 theo phướng thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Ước tính, thương vụ này sẽ mang về cho ông Dương khoảng 90,9 tỷ đồng.

Không chỉ riêng ông Dương, hàng loạt lãnh đạo cấp cao đồng loạt rút vốn khỏi An Phát Holdings.

Chẳng hạn như bà Hòa Thị Thu Hà - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và bà Trần Thị Thoản, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc đều đăng ký bán sạch 500.000 cổ phiếu, tương ứng 0,21% vốn, đưa tỷ lệ sở hữu về còn 0%.

Hay với Tổng Giám đốc Phạm Đỗ Huy Cường cũng đăng ký bán 1.875.000 cổ phiếu, tương đương 0,77% vốn điều lệ, hạ tỷ lệ sở hữu về còn 0,46%. Bà Nguyễn Thị Tiện, Thành viên Hội đồng quản trị bán ra 875.000 cổ phiếu, tức 0,36% vốn xuống còn 0,05%.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 10/9, giá cổ phiếu APH giảm 1,04% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 6.660 đồng/cổ phiếu.