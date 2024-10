Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu ngăn chặn hành vi thông đồng, móc nối giữa những người tham gia đấu giá làm sai lệch kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tránh thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung chỉ thị, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chưa thu hút các doanh nghiệp chuyên nghiệp ngoài địa phương; số lượng, chất lượng, năng lực của các đơn vị tham gia tổ chức các cuộc đấu giá và đội ngũ đấu giá viên còn hạn chế; còn xảy ra tình trạng bỏ cọc, hủy quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá do người trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá, thông đồng giữa những người tham gia đấu giá...

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có tài sản đấu giá tiến hành lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có năng lực, theo đúng quy định. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo chính xác, độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.

Trong quá trình tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân thủ quy định pháp luật về đấu giá tài sản. Cơ quan có tài sản đấu giá giám sát việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá của tổ chức đấu giá tài sản, tham dự cuộc đấu giá để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý các hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đấu giá viên đối với tổ chức đấu giá nhằm ngăn chặn hành vi thông đồng, móc nối giữa những người tham gia đấu giá làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

Sở Tư pháp tỉnh cũng được yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra về tổ chức, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, công tác lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo thẩm quyền.

Đối với Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao cơ quan này tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được giao chỉ đạo tăng cường các biện pháp hỗ trợ, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là các cuộc đấu giá có giá trị lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn khi xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất không đặt thêm các điều kiện, yêu cầu không có cơ sở pháp lý đối với người tham gia đấu giá làm hạn chế việc đăng ký tham gia đấu giá...