Chứng khoán Agribank 9 tháng lãi trước thuế hơn 100 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm 2020

Riêng trong quý 3, lợi nhuận sau thuế của Agriseco đạt 38 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước

Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (HOSE: AGR, Agriseco) đã công bố bao cáo tài chính quý 3/2020. Theo đó, trong kỳ Agriseco ghi nhận gần 58 tỷ đồng doanh thu hoạt động, lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước.



Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẻ trong quý 3 đến từ hoạt động tự doanh khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 8,9 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 21,82 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi. Ngoài ra, doanh thu môi giới trong quý 3 của Agriseco tăng 34% lên 8,53 tỷ đồng.



Danh mục HTM của Agriseco hiện có giá trị 1.007 tỷ đồng, trong đó 570 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và 436 tỷ đồng trái phiếu, chủ yếu gồm trái phiếu Novaland và KBC.



Trong quý 3, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 36% xuống còn 16,5 tỷ đồng.Tính tới cuối quý 3, dư nợ margin, ứng trước tiền bán của Agriseco có giá trị 703 tỷ đồng, giảm 153 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng 54 tỷ đồng so với quý 2.



Lũy kế 9 tháng, Agriseco đạt 100,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 80,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.



Năm 2020, Agriseco đặt kế hoạch lợi nhuận thuế 88 tỷ đồng. Với kết quả đạt được nói trên, 9 tháng Agriseco đã vượt 14% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020.