Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch 14/10 sau khi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin hạ thấp kỳ vọng về một thỏa thuận kích thích kinh tế mới trước ngày bầu cử 3/11.

Chứng khoán Mỹ giảm, nhiều ngân hàng báo cáo lợi nhuận quý III mong manh

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 165,81 điểm, tương đương 0,6% xuống 28.514 điểm. Chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 0,7% xuống 3.488,67 điểm và Nasdaq Composite giảm 0,8% xuống 11.768,73 điểm.

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tụt dốc sau phát ngôn của Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin rằng việc đạt được một thỏa thuận kích thích kinh tế trước ngày bầu cử 3/11 là rất khó khăn, bởi lưỡng đảng Mỹ hiện vẫn bất đồng trầm trọng trong một số vấn đề.

Bình luận của Mnuchin được đưa ra sau khi Nhà Trắng gần đây đề xuất gói viện trợ 1,8 nghìn tỷ USD nhưng bị phe Đảng Dân chủ chỉ trích. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho rằng gói cứu trợ này là thiếu hụt trầm trọng so với mức cần thiết để ổn định nền kinh tế.

Cổ phiếu của Amazon giảm hơn 2%, dẫn đầu mức giảm của các cổ phiếu đại gia công nghệ. Cổ phiếu Facebook và Netflix lần lượt giảm 1,6% và 2,3% trong khi Microsoft giảm 0,9%.

Trong một diễn biến khác, mùa báo cáo kinh doanh quý III đã bắt đầu và triển vọng tài chính doanh nghiệp cho đến nay được đánh giá là tốt hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Trong cùng ngày, Goldman Sachs đã báo cáo kết quả kinh doanh và lợi nhuận vượt dự kiến nhờ doanh thu từ giao dịch trái phiếu tăng mạnh. Tuy vậy, cổ phiếu Wells Fargo giảm 6% do lợi nhuận quý III không đạt kỳ vọng, nguyên nhân chính là do mức lãi suất thấp hiện hành. Cổ phiếu Bank of America cũng giảm 5,3% do doanh thu ở mức thấp.

Bất chấp mức giảm trong hai phiên giao dịch gần nhất, tính từ đầu tháng 10 đến nay, Dow Jones đã tăng 2,6% trong khi S&P 500 và Nasdaq lần lượt tăng 3,7% và 5,4%.