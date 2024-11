Sau phiên hồi phục nhẹ, chỉ số VN-Index hôm nay giảm 9,59 điểm về 1.254,89 điểm. Trên sàn Hà Nội, chỉ số giảm nhẹ 0,95 điểm về 225,41 điểm.

Bảng điện tử rực lửa với 480 mã giảm, 251 mã tăng giá, 806 mã đứng giá và 32 mã tăng trần. Trong rổ VN30, phe bán cũng áp đảo với 25 mã giảm và 3 mã tăng.

Thanh khoản vẫn trầm lắng với khối lượng giao dịch 3 sàn ghi nhận 679 triệu đơn vị , tương ứng giá trị đạt 16.088 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE, khối lượng giao dịch đạt 577,6 triệu đơn vị; khớp lệnh 537 triệu đơn vị, tương ứng giá trị đạt 13.587 tỷ đồng.

Sắc đỏ bao trùm bảng điện. Nguồn: Vietstock.

Sắc đỏ phủ rộng 17/23 nhóm ngành trên bảng điện, trong đó, viễn thông -4,02%, chăm sóc sức khỏe -1,67%, dịch vụ tài chính -1,42%,... đang là các nhóm ngành giảm sâu nhất trên thị trường. Ở chiều ngược lại, phần cứng +4,17%, bán dẫn +4,14%, dịch vụ tiêu dùng +0,44%, dịch vụ chuyên biệt thương mại +0,26%, bảo hiểm +0,23%, truyền thông giải trí +0,22% là nhóm tăng điểm.

Sau phiên nâng đỡ thị trường hôm qua, nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm điểm trên diện rộng, chủ yếu trong biên độ 1-2%, đơn cử: ACB, VPB, MBB, HDB, EIB, MSB, TPB, OCB... Ngược lại, BID đứng tham chiếu; SSB, EVF, PGB,.. là một trong số ít những mã giữ được sắc xanh đến cuối phiên.

Bên cạnh đó, nhóm vốn hóa lớn bất động sản diễn biến phân hóa quanh biên độ 1%. Trong đó, một số mã đóng cửa với mức tăng khá như NLG, DXG, DIG, HDB, VCR, NBB, QCG,... Ở chiều ngược lại, VIC, VRE, KDH, NVL, PDR, TCH, SZC,... là những mã giảm điểm.

Còn lại, nhóm tiêu dùng không thiết yếu, công nghệ thông tin, nguyên vật liệu,... ghi nhận nhiều mã giảm sâu. Đơn cử: MSN -2,74%; REE -3.28%, GMD -2,68%; HAH -2,05%; HVN -3,23%;...

Đáng chú ý, BCG đột biến trong hôm nay, đóng cửa +5,18% lên 6.700 đồng với hơn 23 triệu đơn vị được sang tay. Có thời điểm mã này đóng trần lên mức 6.810 đồng/cp.

Theo kết quả kinh doanh quý III, Bamboo Capital (HoSE: BCG) ghi nhận doanh thu 1.137,9 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 331,2 tỷ đồng, tăng mạnh 3.521,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Bamboo Capital ghi nhận lãi sau thuế đạt 748,3 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Nguyên nhân chủ yếu của sự bứt phá về lợi nhuận đến từ hiệu quả quản lý các loại chi phí. Điểm nhấn là chi phí tài chính giảm mạnh 761,5 tỷ đồng, tương đương giảm 65,9% so với cùng kỳ, chủ yếu do BCG Energy chủ động mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 2.500 tỷ đồng, giảm áp lực lớn về lãi vay và các khoản chi phí quản lý tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này.

Tính tổng 3 sàn, khối ngoại bán ròng hơn 526 tỷ đồng, trong đó, bán ròng 541 tỷ đồng trên sàn HoSE. Khối này tập trung xả MSN, VHM, KDC, FPT, MWG, SSI,...

Kết phiên, độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 292 mã giảm điểm và 86 mã tăng điểm.

CTCK Asean cho rằng, diễn biến tỷ giá bớt căng thẳng trong ba phiên gần đây và động thái hút ròng của Ngân hàng Nhà nước đã hạ nhiệt đáng kể đó giúp cho thanh khoản thị trường giảm bớt sức ép và tâm lý chung tích cực hơn.

Nhóm phân tích duy trì quan điểm đánh giá tích cực về triển vọng thị trường trung và dài hạn, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng tốt và kết quả kinh doanh quý III tích cực, chờ đợi giải ngân khi các dấu hiệu xác nhận cân bằng xuất hiện và định giá về mức hấp dẫn.