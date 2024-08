Chứng khoán Tiên Phong (TPS) muốn vay 1.500 tỷ đồng từ Vietcombank để làm gì?

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS - HoSE: ORS) vừa công bố thông tin về việc vay tối đa 1.500 tỷ đồng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Trong năm 2024, hãng chứng khoán này cũng đã thông qua 1 lần vay vốn hạn mức 1.000 tỷ đồng tại VietinBank.

Cụ thể, hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong vừa thông qua nghị quyết vay tối đa 1.500 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Khoản vay này có tài sản đảm bảo là chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá, trái phiếu chính chủ, trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành thuộc sở hữu của TPS và/hoặc bên thứ ba.

Chứng khoán Tiên Phong cho biết: 1.500 tỷ đồng được huy động từ Vietcombank sẽ được dùng để thanh toán tiền mua Công cụ nợ của Chính phủ, Trái phiếu chính quyền địa phương và các mục đích khác phù hợp với quy định pháp luật và quy định của Vietcombank.

Thời hạn sử dụng hạn mức sẽ tuỳ thuộc vào TPS và Vietcombank tại từng thời điểm.

Trước đó, vào , Chứng khoán Tiên Phong cũng đã thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với mức vay tối đa là 1.000 tỷ đồng. Trong đó, 700 tỷ đồng là hạn mức tối đa có tài sản đảm bảo và 300 tỷ đồng là hạn mức tối đa không có tài sản đảm bảo.

Chứng khoán Tiên Phong báo lãi quý II tăng gấp đôi cùng kỳ

Về kết quả kinh doanh quý II/2024, Chứng khoán Tiên Phong ghi nhận lãi trước thuế quý đạt gần 126 tỷ đồng, tăng mạnh 95% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ được dẫn dắt bởi sự cải thiện tích cực từ các mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty chứng khoán này.

(Số liệu bctc các năm, Etime t/h)

Cụ thể, lãi ròng từ các tài sản tài chính (FVTPL) và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) trong quý II đạt 87 tỷ đồng, tăng 205% so với quý II/2023.

Tài sản tài chính tính đến ngày 30/6/2024 ở mức 9.782 tỷ đồng, tăng 42,3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt 2.166 tỷ đồng, tăng 4,2% so với đầu năm và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 945 tỷ đồng, tăng 170% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, hoạt động cho vay ký quỹ cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, quy mô các khoản cho vay đạt 2.306 tỷ đồng, tăng 111% so với đầu năm. Nhờ vậy, lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong quý 2 ghi nhận tăng 57,4% so với cùng kỳ, đạt gần 41 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, TPS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt hơn 1.038 tỷ đồng, giảm 36% so với kết quả thực hiện nửa đầu năm 2023. Lợi nhuận trước và sau thuế đạt 137,4 tỷ và 110,2 tỷ đồng; lần lượt tăng 59% và 60%.

Trong năm 2024, Chứng khoán Tiên Phong lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 2.551,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 357,9 tỷ đồng. Như vậy với kết quả trên, Công ty đã thực hiện gần 41% kế hoạch doanh thu và hơn 38% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch đầu giờ chiều ngày 20/8, giá cổ phiếu ORS hiện đang đứng ở mức tham chiếu 12.800 đồng/cổ phiếu.