Dự báo về thị trường chứng khoán tuần tới (15/5-19/5), nhiều nhà phân tích cho rằng, Vn-Index tiếp tục quán tính tăng điểm và mục tiêu ngắn hạn có thể đạt mốc 1.100 điểm.

Thị trường tuần qua đón nhận thông tin tích cực nhờ số liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt xuống còn 4,9% so với cùng kỳ (thấp hơn so với dự báo là 5,0%). Điều củng cố cho kịch bản Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể ngừng tăng lãi suất điều hành trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 6 tới.



Nhờ đó, tâm lý nhà đầu tư trong nước đã có sự cải thiện và dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại thị trường sau khi đã rút ròng trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo đó, chỉ số Vn-Index tuần này diễn biến tích cực với bốn trên năm phiên tăng điểm. Lực cầu gia tăng đã giúp chỉ số Vn-Index tăng mạnh 2,6% lên mức 1.066,9 điểm.

Tâm lý tích cực lan tỏa giúp chỉ số Hnx - Index tăng lên mức 215,1 điểm (tương ứng tăng 3,5% so với tuần trước) và Upcom – Index tăng lên mức 80,1 điểm (tăng 3,2% so với tuần trước).\

Chứng khoán tuần tới (15/05-19/05): Vn-Index tiếp tục quán tính tăng điểm. (Ảnh: VnDirect)

Thanh khoản tăng mạnh với giá trị giao dịch bình quân trên 3 sàn tăng 14,1% so với tuần trước lên mức 13.128 tỷ đồng/phiên. Khối ngoại giảm bán ròng trên sàn HOSE với giá trị bán ròng đạt 145 tỷ đồng (giảm 71% so với tuần trước). Đồng thời, khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng trên sàn Hnx – Index (so với mua ròng 14 tỷ đồng tuần trước) và gia tăng bán ròng lên mức 18 tỷ đồng trên sàn Upcom – Index (tăng 822% so với tuần trước).

Lực cầu gia tăng đã giúp nhiều nhóm ngành tăng điểm trong tuần qua, tiêu biểu như ngành ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Trong đó, nhóm ngân hàng có mức đóng góp lớn nhất cho đà tăng điểm của thị trường trong tuần, được dẫn dắt bởi VCB (tăng 3,3%), BID (tăng 3,6%), CTG (tăng 2,0%) và ACB (tăng1,4%).

Ngành bất động sản tiếp tục chứng kiến đà hồi phục nhờ việc một số dự án bất động sản được gỡ vướng pháp lý, trong đó VHM (tăng 4,5%), DIG (tăng 8,4%) và DXG (tăng 11,0%) dẫn đầu đà tăng điểm.

Số liệu lạm phát tháng 4 của Mỹ vừa được công bố trong tuần qua duy trì xu hướng giảm và thấp hơn dự báo trước đó của thị trường, điều này càng củng cố khả năng FED có thể ngừng tăng lãi suất điều hành trong cuộc họp sắp tới vào tháng 6. Trong nước, Ngân hàng nhà nước cũng cho biết, đang xem xét khả năng giảm tiếp lãi suất điều hành trong thời gian tới để hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Chính phủ cũng đang đẩy nhanh quá trình soạn thảo nhằm sớm phê chuẩn Quy hoạch điện VIII cũng như chuẩn bị trình Quốc hội xem xét và phê chuẩn Nghị quyết về giảm thuế VAT 2% trong cuộc họp sắp tới. Những thông tin này đã có tác động tích cực tới tâm lý nhà đầu tư và kích hoạt dòng tiền đang đứng ngoài thị trường quay trở lại. Với những tín hiệu tích cực đó, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường (VnDirect) cho rằng, xu hướng tăng điểm ngắn hạn của thị trường đã được xác lập. Do đó, nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu nếu chỉ số Vn-Index kiểm định lại vùng quanh 1.050 - 1.055 điểm (tương đương vùng hội tụ của 3 đường MA20, MA50 và MA100), ưu tiên những nhóm ngành có thông tin hỗ trợ và đang có sức mạnh giá trội hơn so với mặt bằng chung như ngân hàng, chứng khoán, đầu tư công (xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng) và năng lượng (điện, dầu khí).

Ngược lại, kháng cự mạnh của Vn-Index là vùng 1.080 - 1.110 điểm. Nhà đầu tư lưu ý không nên mua đuổi giá cao nếu chỉ số Vn-Index tiến sát đến vùng kháng cự kể trên.

Dự báo về thị trường chứng khoán tuần tới (15/5 - 19/5), CTCK Đông Á – DAS cho rằng, với kết quả giao dịch tuần vừa qua, Vn-Index xác nhận xu hướng tăng, mục tiêu ngắn hạn có thể đạt mốc 1.100 điểm.

Chứng khoán, bất động sản, thép... là những nhóm cổ phiếu có vận động ngắn hạn thích hợp để nhà đầu tư lướt sóng lựa chọn giao dịch. Nhóm cổ phiếu liên quan đầu tư công như xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng, khu công nghiệp tiếp tục được hỗ trợ bởi những nỗ lực thúc đẩy xây dựng hạ tầng từ nguồn vốn đầu tư công, bù đắp sự chậm lại của khối sản xuất - xuất khẩu, sẽ là những lựa chọn cho danh mục đầu tư trung dài hạn, cùng với nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Các nhà phân tích tại CTCK KB Việt Nam (KBSV) cũng cho rằng, Vn-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán tính tăng điểm trong phiên tiếp theo và hướng lên ngưỡng kháng cự gần quanh 1.070 điểm trong tuần giao dịch tới.

Với xu hướng giảm trong trung hạn vẫn đang đóng vai trò chủ đạo, sự hình thành của 1 nhịp đi ngang kéo dài hơn 3 tháng đang dần tạo ra nhiều rủi ro hơn là cơ hội. Nhà đầu tư, được các nhà phân tích tại đây khuyến nghị tạm đứng ngoài thị trường hoặc chỉ tham gia với 1 tỷ trọng thấp.