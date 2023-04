Chứng khoán tuần tới (24/04-28/04): Vì sao, khó bứt phá nhưng ít khả năng giảm sâu?

Thị trường chứng khoán tuần tới (24/04 - 28/04) khó có cơ hội bứt phá. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, thị trường cũng sẽ ít có khả năng giảm sâu sau một loạt động thái hỗ trợ chính sách của Chính phủ.

Đó là dự báo của ông Đinh Quanh Hinh - Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích của VnDirect về thị trường chứng khoán tuần tới (24/04 - 28/04).

Giao dịch trầm lắng, nhà đầu tư duy trì tâm thế "thận trọng"

Thị trường chứng khoán Việt Nam có một tuần giao dịch trầm lắng với điểm số giảm nhẹ và thanh khoản ở mức thấp. Mặc dù hồi phục trong 2 phiên đầu tuần, thị trường đã quay đầu giảm điểm khá mạnh vào cuối tuần, kéo chỉ số VN-Index đóng cửa tại mức thấp nhất tuần là 1.042,9 điểm (giảm 1% so với tuần liền trước).

Tương tự, áp lực bán cũng gia tăng vào cuối tuần trên 2 sàn còn lại, làm chỉ số HNX-Index giảm về mức 206,9 điểm (giảm 0,2%) và chỉ số UPCOM-Index lùi về mức 78,0 điểm (giảm 0,9% so với tuần liền trước).

Thanh khoản giảm mạnh với giá trị giao dịch bình quân trên 3 sàn giảm 33%, về mức 10.389 tỷ đồng/phiên.

Thị trường tuần qua chứng kiến sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Một mặt, dòng tiền rút ra khỏi nhóm ngành trụ cột ngân hàng, khiến hầu hết các cổ phiếu nhóm này đều giảm như VPB (giảm 5,1%), VCB (giảm 1%), CTG (giảm 1,7%) và ACB (giảm 2,8%).

Mặt khác, dòng tiền lại đặc biệt quan tâm nhóm chứng khoán vốn hóa tầm trung như BSI (tăng 12,9%), AGR (tăng 23,2%) và FTS (tăng 8,8%).

Sự phân hóa còn diễn ra ngay trong chính nhóm ngành Bất động sản với bên tăng là VHM (tăng 0,6%) và NLG (tăng 3,0%) và bên giảm là NVL (giảm 4,2%), PDR (giảm 3,0%), DXG (giảm 0,8%).

Chứng khoán tuần tới (24/04-28/04): Chưa có tín hiệu lạc quan

Ông Đinh Quanh Hinh - Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích của VnDirect đánh giá, giao dịch trầm lắng với điểm số lùi nhẹ và thanh khoản sụt giảm mạnh trong tuần qua, là do nhà đầu tư duy trì tâm thế "thận trọng" trong bối cảnh mùa báo cáo kết quả kinh doanh đã đến.

Nhìn chung, thị trường cho rằng kết quả kinh doanh quý I/2023 của các doanh nghiệp niêm yết sẽ không thực sự khả quan trong bối cảnh môi trường lãi suất tăng cao, thị trường bất động sản - chứng khoán trầm lắm, thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn và tăng trưởng GDP Quý I giảm tốc rõ nét.

Bên cạnh đó, việc kỳ nghỉ lễ dài 30/4 và 1/5 đang đến gần cũng khiến nhà đầu tư hạn chế giao dịch và sử dụng margin ở thời điểm hiện tại.

"Trong bối cảnh đó, chúng tôi cho rằng thị trường khó có cơ hội bứt phá trong tuần giao dịch tới. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, thị trường cũng sẽ ít có khả năng giảm sâu sau một loạt động thái hỗ trợ chính sách của Chính phủ đã được đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp-bất động sản và hạ mặt bằng lãi suất trong nước", vị chuyên gia này dự báo về thị trường chứng khoán tuần tới (24/04-28/04).

Cũng theo ông Hinh, mặt bằng định giá hiện tại cũng ở vùng hợp lý và đã phản ánh phần nào bức tranh kết quả kinh doanh kém tích cực của Quý I năm nay. Giả định trong trường hợp kết quả kinh doanh Quý I/2023 tiếp tục kém khả quan như Quý IV/2022 thì P/E thị trường có thể lên mức quanh 12,5 lần và đây không phải là mức cao so với mặt bằng P/E quá khứ. Do đó, khả năng cao chỉ số VN-Index tiếp tục giao dịch lình xình trong biên độ hẹp 1.030 - 1.060 điểm trong tuần tới với thanh khoản thấp. Nhà đầu tư nên hạn chế mở mới vị thế trong tuần tới, hạn chế sử dụng đòn bẩy (margin) do thị trường chưa xác định xu hướng rõ rệt và kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp đến gần, theo Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích của VnDirect.

Tuần tới, các báo cáo kết quả kinh doanh quý I sẽ ra nhiều hơn, cố phiếu riêng lẻ vẫn có cơ hội và thị trường có thể đi vào trạng thái phân hóa. Về kỹ thuật, VN-Index có thể dao động trong vùng hỗ trợ 1.020 - 1.040 điểm ở tuần tới. Chứng khoán MB (MBS)

Các chuyên gia phân tích tại Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì cho rằng, những nỗ lực hồi phục bất thành, VN-Index giảm điểm giằng co với biên độ mở rộng về cuối phiên. Lực cung tăng mạnh về cuối phiên áp đảo bên mua đã khiến cho chỉ số đánh mất hoàn toàn ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh 1.050.

Ngưỡng hỗ trợ quanh 1.038 - 1.040, tương ứng với kênh tăng điểm ngắn hạn hình thành từ cuối tháng 12, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò điểm đỡ kế tiếp cho VN-Index và nhóm phân tích kỳ vọng sẽ xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật tại đây.

Mặc dù vậy, rủi ro quay trở lại xu hướng giảm điểm sau đó vẫn đang có phần lấn át. Nhà đầu tư được khuyến nghị bán hạ một phần tỷ trọng trading quanh các nhịp hồi sớm.