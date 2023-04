Dự báo thị trường chứng khoán tuần tới (3/4 – 7/4), theo thống kê lịch sử, thị trường chứng khoán thường có diễn biến tích cực trong giai đoạn chính sách tiền tệ được nới lỏng. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý, điều này tính bằng quý, bằng năm, không có nghĩa sẽ tăng mạnh ngay lập tức trong tuần tới, tháng tới.

Chứng khoán đã có tuần tăng ngoạn mục

Chỉ số Vn-Index tuần qua đã chứng kiến một tuần tăng điểm khá ấn tượng với 5 phiên tăng điểm liên tiếp.



Kết tuần, chỉ số Vn-Index tăng 1,7% so với tuần trước lên mức 1.064,6 điểm. Cùng lúc đó, chỉ số HNX - Index và UPCOM-Index cũng đồng thời tăng lần lượt lên mức 207,5 điểm (tăng 0,9% so với tuần trước) và 76,8 điểm (tăng 0,8% so với tuần trước).

Diễn biến VN-Index

Thanh khoản thị trường tuần hồi phục với giá trị giao dịch bình quân 3 sàn tăng 18,4% lên mức 11.744 tỷ đồng/phiên.

Khối ngoại tuần này đã chuyển vị thế sang bán ròng 146 tỷ đồng trên sàn HOSE (so với mua ròng 386 tỷ đồng tuần trước).

Điều tương tự cũng diễn ra trên sàn HNX-Index khi khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng (so với mua ròng 41 tỷ đồng tuần trước) nhưng lại mua ròng 13 tỷ đồng trên sàn UPCOM-Index (so với bán ròng 27 tỷ đồng tuần trước).

Tuần qua, chỉ số VN-Index tăng điểm vững chắc nhờ sự đồng thuận của hai ngành trụ là Ngân hàng và Bất động sản.

Cụ thể, tiếp nối đà tăng từ tuần trước, ngành Bất động sản tiếp tục đón nhận một tuần giao dịch tích cực với sự dẫn dắt bởi VHM với mức tăng 5,1%, NVL ( tăng 6,7%), NLG (tăng 7,6%) và KDH (tăng 3,8%). H

Trong khi đó, dầu hết các cổ phiếu nhóm Ngân hàng cũng tham gia đóng góp vào đà tăng điểm, bao gồm VCB (tăng 2,7%), CTG (tăng 2,5%), BID (tăng 1,4%) và HDB tăng mạnh tới 6,7%.

Ngược lại, trên bối cảnh thu nhập cá nhân đang có xu hướng giảm cũng như kì vọng nhu cầu tiêu dùng suy yếu do một số công ty cho vay tiêu dùng bị điều tra, ngành Bán lẻ tiếp tục chứng kiến đà sụt giảm với các cổ phiếu đại diện như FRT (giảm 6,2%), DGW (giảm 13,3%) và PNJ (giảm 1,6%).

Tín hiệu đảo chiều chính sách tiền tệ hỗ trợ xu hướng thị trường

Trong tuần tới, giới phân tích cho rằng, tín hiệu đảo chiều chính sách tiền tệ là yếu tố hỗ trợ cho xu hướng thị trường chứng khoán tuần tới (3/4 – 7/4).

Theo phân tích của ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích tại VnDirect, trường chứng khoán tiếp tục nhận được những thông tin hỗ trợ trong tuần qua.

Cụ thể, trong buổi họp báo cập nhật về chính sách tiền tệ chiều ngày 31/03, đại diện Ngân hàng nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến ngày 28/03/2023 tín dụng toàn nền kinh tế tăng 2,06% so với cuối năm 2022 và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy tín dụng đã tăng thêm gần 1% kể từ ngày 09/03, cho thấy dòng chảy tín dụng đã bắt đầu được khơi thông trở lại.

Đồng thời, đại diện cơ quan quản lý cho biết NHNN cũng sẽ sớm ban hành văn bản chính thức triển khai gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng dành cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vay.

NHNN cho biết cũng đang xem xét triển khai giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp và sẽ công bố phương án cụ thể trong vòng 1-2 ngày tới.

Đặc biệt hơn nữa, NHNN đã quyết định giảm lãi suất điều hành lần thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng.

Theo đó, NHNN quyết định giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6% xuống 5,5%, giảm 0,5%/năm lãi suất tối đa tiền gửi bằng VND không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng và kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng, giảm 0,5%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với lĩnh vực ưu tiên, giảm 0,3%/năm lãi suất đối với tiền gửi bằng VND tại NHNN (Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ TDND, Tổ chức tài chính vi mô).

"Tựu chung lại, trong bối cảnh nền kinh tế và doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, NHNN đã phát đi thông điệp khá rõ ràng về đảo ngược chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng hơn. Điều này theo tôi sẽ có tác động tích cực tới triển vọng nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng trong những quý tới", ông Đinh Quang Hinh nhấn mạnh.

Trở lại câu chuyện thị trường chứng khoán, theo ông Hinh đối với nhà đầu tư dài hạn, có thể xem xét các phiên điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Theo thống kê lịch sử, thị trường chứng khoán thường có diễn biến tích cực trong giai đoạn chính sách tiền tệ được nới lỏng. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng điều này tính bằng quý, bằng năm chứ không có nghĩa là thị trường chứng khoán sẽ tăng mạnh ngay lập tức trong tuần tới, tháng tới bởi vì chính sách tiền tệ, lãi suất cần có thời gian thẩm thấu và phản ánh vào nền kinh tế cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, chỉ số VN-Index đang tiếp cận vùng kháng cự 1.060-1.080 điểm. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn nên có sự thận trọng nhất định và dừng lại quan sát diễn biến thị trường tại vùng này chứ không nên FoMo.

Đồng thời, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng danh mục cổ phiếu ở mức vừa phải, duy trì trạng thái tiền mặt để có thể mua vào trong những nhịp điều chỉnh và hạn chế sử dụng đòn bẩy margin.