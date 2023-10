CNG Việt Nam (CNG): Chi phí hoạt động giảm, lãi quý III/2023 tăng 52% so với cùng kỳ

CTCP CNG Việt Nam (HoSE: CNG) mới đây công bố Báo cáo tài chính riêng quý III/2023 với doanh thu gộp ở mức 785,2 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn kỳ này cũng ghi nhận mức giảm 29% còn 713,8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý III đạt 2,4 tỷ đồng, tăng 14% so với kỳ trước. Chi phí lãi vay ở mức 1,1 tỷ đồng, giảm 21% so với kỳ trước ở mức 1,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 23% lên 6,9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ không đáng kể còn hơn 28 tỷ đồng.



Kết thúc quý III/2023, CNG Việt Nam báo lãi trước thuế 37,6 tỷ đồng, sau thuế 29,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 52% và 66% so với kỳ trước. CNG Việt Nam giải trình nguyên nhân do chi phí hoạt động giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả kinh doanh sản xuất quý III/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, CNG Việt Nam ghi nhận doanh thu gộp đạt 2.366,1 tỷ đồng, giảm 27% so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính gần 9 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước chỉ ở mức 5,1 tỷ đồng.

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2023, CNG Việt Nam báo lãi 83,7 tỷ đồng, giảm 28% so với năm trước. Sau thuế, CNG Việt Nam thu về 66,5 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của CNG Việt Nam, tính đến hết ngày 30/9/2023, CNG Việt Nam đã thực hiện 78% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm 2023 là 106,8 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2023, tổng cộng tài sản của CNG Việt nam ở mức gần 1.200 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với đầu năm. Trữ tiền ghi nhận 394,1 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 9% lên hơn 515,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 19% lên 75,3 tỷ đồng.

Hết quý III, tổng nợ phải trả của CNG Việt Nam là 637,4 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ở mức 53,4 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm.

Kết phiên ngày 17/10, cổ phiếu CNG giảm 4,5% còn 29.600 đồng/cổ phiếu.