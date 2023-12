Cổ đông ngoại của Vinasun (VNS) tiếp tục thoái vốn sau 2 lần bất thành

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun; HoSE: VNS) mới đưa ra thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn - Tael Two Partners Ltd. Trước đó, Tael Two Partners Ltd đã đăng ký bán 2 lần nhưng đều bất thành.

Quỹ ngoại quyết tâm thoái vốn khi cổ phiếu Vinasun (VNS) "rơi" gần 40% Cụ thể, Tael Two Partners Ltd đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu VNS của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/12 đến ngày 12/1/2024, theo phương thức giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn. Hiện tại, Tael Two Partners Ltd đang nắm giữ hơn 12,4 triệu cổ phiếu VNS, tương ứng với tỷ lệ 18,3%. Nếu giao dịch hoàn tất, quỹ ngoại này sẽ giảm sở hữu tại Vinasun xuống còn hơn 9,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,61%. Từ cuối tháng 9, Tael Two Partners Ltd đã hai lần đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu VNS, tuy nhiên kết quả đều không bán được với cùng nguyên nhân đưa ra là thanh khoản thị trường thấp. Động thái này diễn ra khi giá cổ phiếu VNS chỉ hơn 4 tháng đã đánh mất xấp xỉ 40% giá trị. Tại phiên giao dịch sáng ngày 8/12, giá cổ phiếu VNS đang ở mức 13.100 đồng/cổ phiếu. Nếu giao dịch trên thành công, Tael Two Partners Ltd ước tính thu về khoảng hơn 162,4 tỷ đồng. Về tình hình kinh doanh trong quý III/2023, Vinasun ghi nhận doanh thu đạt 312,5 tỷ đồng, tăng 3,3% so với quý II, nhưng giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 26% xuống còn 21,1%. Lợi nhuận sau thuế giảm 18% so với quý II và giảm 46% so với cùng kỳ, xuống 32,8 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, Vinasun mang về 941 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% và lợi nhuận sau thuế giảm hơn 3%, còn gần 126 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2023 thì Vinasun đã hoàn thành được 70% mục tiêu doanh thu và 60% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng. Sonadezi Châu Đức (SZC): Phó Tổng giám đốc đăng ký thoái toàn bộ vốn khi thị giá tăng 54% so với đầu năm 08/12/2023 10:26

Sabeco (SAB) chuẩn bị tạm ứng gần 2.000 tỷ đồng cổ tức 07/12/2023 06:59

City Auto (CTF) thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu 06/12/2023 12:11